Chi morirà nel finale di Criminal Minds 13 su FoxCrime? Trama 22 giugno e anticipazioni

Il finale di metà stagione di Fear The Walking Dead 4 incorona Morgan nuovo leader : Chi morirà? : Anche in Italia è arrivato il momento della messa in onda del finale di metà stagione di Fear The Walking Dead 4. Lo spin off di The Walking Dead tornerà in onda oggi, 18 giugno, su MTV con l'ultimo episodio della prima parte di stagione ed una morte sconvolgente che incorona Morgan nuovo leader. Questo è quello che attende uno dei protagonisti della serie madre giunto in questa stagione con un crossover che i fan attendevano da sempre? Al ...

Lethal Weapon 3 ci sarà tra licenziamenti e addii : Chi morirà nel finale della seconda stagione del 15 giugno? : Anche il pubblico italiano presto scoprirà che Lethal Weapon 3 ci sarà ma che non tutti andrà come previsto. Purtroppo la coppia di protagonisti formata da Clayne Crawford (Riggs) e Damon Wayans (Murtaugh) è destinata a dividersi e solo il finale della seconda stagione, in onda oggi, 15 giugno, su Italia1, rivelerà la verità a riguardo. Lethal Weapon 3 ci sarà, è vero, ma Clayne Crawford è stato costretto a farsi da parte. L'attore è stato ...

The Americans va a caccia di una spia : Chi morirà? Anticipazioni 14 e 21 giugno : La famiglia di The Americans torna nel prime time di Rai4 per la gioia degli appassionati di drammi e spionaggio. L'adrenalina non mancherà e sicuramente la prima stagione della serie riecheggia ancora nei ricordi degli appassionati e oggi, 14 giugno, l'appuntamento è con il terzo e quarto episodio dal titolo, rispettivamente: "Per un amico" e "Colpo di Stato". Nel primo dei due episodi, Nina rivela a Stan che una spia sovietica è stata ...

Primo trailer del finale di Arrow 6 tra bombe ed esecuzioni : Chi morirà? : Il periodo più brutto dell'anno per gli amanti delle serie tv sta arrivando e il Primo trailer del finale di Arrow 6 non fa altro che ricordarci che il mese di maggio porterà via la maggior parte degli show. La cosa positiva è che i fan di Stephen Amell e del suo eroe incappucciato sanno bene che la serie ha già ottenuto un rinnovo e che, quindi, "Life Sentence" è un passaggio obbligato verso il futuro. La resa dei conti sta per arrivare, ...

Il doppio finale di C’era una volta al via : Chi morirà e chi avrà il suo lieto fine? Le rivelazioni di Ginnifer Goodwin e Josh Dallas : doppio finale di C'era una volta al via negli Usa dove proprio oggi, 11 maggio, e venerdì prossimo, 18 maggio, andranno in onda gli ultimi due episodi della settima e ultima stagione della serie. "Homecoming" e "Leaving Storybrooke" sono i titoli degli ultimi due episodi che riporteranno i nostri eroi dove tutto è iniziato per lo scontro finale con il villain pronto a portare via il lieto fine a tutti quelli che lo hanno ottenuto in questi ...

Ultimi due episodi di Arrow 6 : da Tommy Merlin alla caccia ad Oliver e alle persone che ama - Chi morirà? : L'episodio di ieri sera di Arrow 6 non solo ha segnato il "piccolo" ritorno di Tommy Merlin (alias Human Target) ma ha condannato a morte Oliver e tutte le persone che ama. Il processo contro il bel Queen non è andato come Diaz aveva previsto nonostante il suo "interessamento" e le sue pressioni su Dog e sullo stesso giudice (finito poi morto per sua stessa mano) e alla fine Oliver è tornato libero ma con una taglia che adesso pende sulla sua ...

Tutti per Chloe in Lucifer 3×22 - episodio che cambia le carte in tavola : Chi morirà nel finale? (promo 3×23) : Con l'episodio di Lucifer 3x22, la serie cambia le carte in tavola. Sapevamo fin dall'inizio che una storia tra Chloe e Pierce non sarebbe potuta durare a lungo, e, come previsto, la detective ha svelato i motivi che l'hanno spinta ad accettare la sua impulsiva proposta di matrimonio. Dal canto suo, il tenente ammette di essere sinceramente innamorato di lei, ma come fidarsi di Caino, il primo assassino della storia? In questa stagione, il ...