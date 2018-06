Chi ha scelto chi al Draft NBA 2018

Stadio Roma - Raggi di nuovo dai pm : Chiarimenti sul ruolo di Lanzalone Bonafede : «L’ex di Acea? L’ha scelto lei» : La sindaca in Procura per un’ora. In Campidoglio «piena legittimazione» al ruolo pro Parnasi dell’ex presidente Acea

Stadio Roma - Bonafede : “Lanzalone fu scelto dalla Raggi. Non ho nulla a che vedere con inChiesta” : “Lanzalone? Lo ha scelto la sindaca Raggi. Gliel’ho presentato io insieme a Fraccaro. Siccome conoscevo un bravo avvocato l’ho presentato e lei, come sindaca, ha ritenuto di avvalersene”. Sono le parole del ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, ospite di Otto e mezzo (La7). E aggiunge: “Io non niente da chiarire. Il mio silenzio in questi giorni è dovuto a due fattori: il primo è che quest’inchiesta non ...

Calciomercato Sicula Leonzio - scelto Bianco in panChina : CATANIA - La Sicula Leonzio ha scelto Paolo Bianco come successore di Aimo Diana . L'ex difensore, un passato nel Siracusa, ha firmato il contratto con il club di Serie C. Ecco la nota ufficiale del ...

Volley Nazionale Femminile - Bellano ha scelto le azzurre per i GioChi del Mediterraneo : ROMA- L'Italia B partirà mercoledì 20 giugno alla volta di Tarragona , Spagna, dove dal 1 luglio parteciperà ai Giochi del Mediterraneo. Il tecnico Massimo Bellano ha diramato l'elenco di 12 atlete ...

Ariana Grande sta progettando il matrimonio e ha già scelto Chi l’accompagnerà all’altare : Stiamo già sognando! The post Ariana Grande sta progettando il matrimonio e ha già scelto chi l’accompagnerà all’altare appeared first on News Mtv Italia.

MATRIMONIO DANIELE BOSSARI E FILIPPA LAGERBACK/ Foto - l'arrivo dello sposo in Chiesa e l'abito scelto : Il giorno del MATRIMONIO di DANIELE BOSSARI e FILIPPA LAGERBACK è arrivato. Amici, vip e ospiti sono pronti a raggiungere i futuri sposi alle Ville Ponti di Varese per il sì(Pubblicato il Fri, 01 Jun 2018 17:50:00 GMT)

Giovanni Tria - Chi è il nuovo Ministro dell’Economia/ Mulè : “Lo hanno scelto perché è il migliore” : Giovanni Tria, chi è il nuovo Ministro dell'Economia. Cosa pensa di Europa ed euro: un Savona “travestito”? Un altro eurocritico nel governo M5s-Lega. Le ultime notizie(Pubblicato il Fri, 01 Jun 2018 15:03:00 GMT)

PanChina Udinese - il club bianconero ha scelto il nuovo allenatore : sarà Miguel Cardoso : Intesa di massima tra l’Udinese e Miguel Cardoso, sarà il portoghese a guidare il club friulano nelle prossime due stagioni I pezzi del puzzle cominciano ad andare tutti al loro posto, anche l’Udinese ha scelto il suo nuovo allenatore. Si tratta di Miguel Cardoso, tecnico portoghese l’anno scorso sulla Panchina del Rio Ave. Contatti positivi tra le parti e accordo di massima raggiunto, che prevede la firma su un contratto ...

PanChina Bologna - sciolti gli ultimi dubbi : scelto l’allenatore per la prossima stagione : Panchina Bologna – Il Bologna è reduce da una stagione non entusiasmante, l’ultimo campionato ha portato alla decisione di rompere con il tecnico Roberto Donadoni, alla base della scelta anche il rapporto non idilliaco con i tifosi. Nel frattempo si sta programmando la prossima stagione, deciso il nuovo allenatore: si tratta di Filippo Inzaghi che ha superato la concorrenza di Semplici. Il futuro allenatore rossoblu ha disputato una ...

Anticipazioni U&D - Trono classico : ecco Chi ha scelto Sara Affi Fella Video : Oggi pomeriggio, nello studio Elios di Roma è stata registrata una nuova puntata del Trono classico di Uomini e Donne [Video]. Un appuntamento molto particolare perché c'è stata la tanto attesa scelta di Sara Affi Fella, la tronista originaria di Napoli e che studia all'Universita' Sapienza di Roma. Il suo percorso all'interno del dating show Mediaset è durato all'incirca cinque mesi e, tra alti e bassi, la ventiduenne ha conquistato la fiducia ...

