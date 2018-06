Chi ha paura di Roberto Saviano?

Salvini a Saviano : “Sulla sua scorta si valuterà per capire se corra ancora risChi”. Lo scrittore : “Sei il ministro della malavita - non ho paura di te” : Sulla scorta a Roberto Saviano «saranno le istituzioni competenti a valutare se corra qualche rischio, anche perché mi pare che passi molto tempo all’estero. Valuteranno come si spendono i soldi degli italiani. Gli mando un bacione», ha detto il ministro dell’Interno Matteo Salvini ad Agorà su Rai Tre....

Infortunio Nadal - che paura in allenamento! La caviglia di Rafa si gira : Wimbledon a risChio? [VIDEO] : Rafa Nadal si fa male in allenamento: il maiorchino si è procurato un Infortunio alla caviglia nel corso di una sessione di training con Jaume Munar Brutte notizie per i fan di Rafa Nadal. Il tennista maiorchino, impegnato in una sessione di allenamento con Jaume Munar, è stato costretto a fermarsi per Infortunio. Nadal ha accusato un problema alla caviglia, che gli si è girata impedendogli di continuare. Il maiorchino ha preferito non forzare, ...

Paura per Travis Barker - il batterista dei Blink-182 ricoverato due volte in poChi giorni : I fan di Travis Barker sono decisamente in apprensione: il batterista dei Blink-182 , infatti, è stato ricoverato per la seconda volta in pochi giorni in un ospedale di Los Angeles. Travis Barker, ...

Salento - paura e sorpresa a poChi metri dalla riva : avvistati tre squali. Il video dei bagnanti : A San Foca, località marittima di Melendugno, nel Salento, sono stati avvistati tre piccoli squali a pochi metri dalla riva. I bagnanti sono usciti dall’acqua, sorpresi e spaventati, e hanno osservato l’evolversi della situazione: due squali hanno preso il largo dopo pochi minuti, mentre il terzo si è fermato vicino al bagnasciuga più a lungo. Le autorità locali hanno fatto sapere che il tratto di litorale verrà monitorato nelle ore ...

Mondiali - il ct della Russia non ha paura di Salah : gioChi : La Russia si augura che Salah possa giocare nella partita di domani. Lo ha detto il ct della nazionale russa Stanislav Cherchesov nel corso della conferenza stampa alla vigilia del match sottolineando che non esiste nessuna ‘strategia Ramos’ contro la stella egiziana. Cherchesov ha risposto a una domanda di un cronista che gli chiedeva se la Russia era pronta a seguire “l’esempio di Ramos”. “Non credo che ...

“È successo in un attimo”. Paura per LenticChio di Temptation Island : il video di Francesco Chiofalo dall’ambulanza : ”Sua moglie in passato mi ha visto in tv e ha fatto degli apprezzamenti. Lui essendo brutto, di una bruttezza pazzesca, senza capelli, pesa dieci chili, si è ingelosito”. A parlare è Francesco Chiofalo. L’ex volto di Temptation Island è intervenuto sui social per raccontare la disavventura che lo ha visto protagonista nella giornata di domenica 17 giugno. Lenticchio è stato picchiato al supermercato e ha raccontato la ...

“Ha preso fuoco”. Paura per la grande attrice e immagini choc. La macChina del marito in fiamme : “Grazie a dio le mie tre bambine non erano in macchina”. Uno spavento mostruoso per la grande attrice, che ha smaltita la Paura è passata all’attacco per denunciare quanto accaduto postando in rete il video dell’incidente. È finita al centro dell’attenzione pubblica per aver condiviso sui social le immagini in cui mostra l’automobile di suo marito andare in fiamme. La protagonista è Mary McCormack e la ...

DAVID ROSSI/ La figlia Carolina : "Vidi la paura negli ocChi di papà il giorno prima di morire" (Quarto Grado) : Quarto Grado e il caso DAVID ROSSI: in studio il fratello e la figlia del dirigente Montepaschi ufficialmente morto suicida. I dubbi sulle pressioni che avrebbero indotto al gesto(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 09:58:00 GMT)

Terremoto - trema la terra tra L’Aquila e Teramo : paura e diverse Chiamate ai vigili del fuoco : Un Terremoto di magnitudine 3.1 sulla scala Richter è stato registrato pochi minuti fa ad una profondità di 6 km, come segnala l'INGV, ha interessato la provincia di Teramo in Abruzzo.Continua a leggere

Volo Roma-Chicago - paura ad alta quota : allarme bomba e volo dirottato : volo Roma-Chicago. paura sul volo numero 971 della United Airlines: il Boeing 767-300 decollato ieri mattina da Roma Fiumicino e diretto a Chicago è stato dirottato verso l'aeroporto di Shannon, in ...

