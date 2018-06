Chevrolet Blazer | ritorna il mitico off road e sposa le forme della muscle car Camaro

sportfair

: Per sfidare #GrandCherokee e #NissanMurano, #GeneralMotors ripesca nome #Blazer Suv-crossover ispirato a #Camaro, d… - ANSA_motori : Per sfidare #GrandCherokee e #NissanMurano, #GeneralMotors ripesca nome #Blazer Suv-crossover ispirato a #Camaro, d… - motorboxcom : Chevrolet Blazer: il SUV con la faccia della Camaro - Automoto_it : “A volte ritornano”: un grande nome dal passato Chevrolet, il Blazer -

(Di venerdì 22 giugno 2018)dopo anni di assenza la miticaforte di un design decisamente aggressivo e coinvolgente Dopo 13 anni di assenzail, icona dei fuoristrada yankee prodotto tra il 1969 e il 2005. La nuova generazione delsi ispira chiaramente allecar, spece nella zona frontale dove adotta la tipica mascherina che separa i sottili e aggressivi proiettori. Dentro troviamo lusso, tecnologia e spazio per 5 persone: non manca un sofisticato sistema di infotainment che oltre ad offrire le funzioninavigazione GPS risulta compatibile con la connettività per smartphone di Apple CarPlay e Android Auto. La nuovapuò essere equipaggiata con i propulsori benzina quattro cilindri2.5 da 196 CV e sei cilindri 3.6 da 309 CV, abbinati alla trazione integrale ed a un cambio automatico a 9 ...