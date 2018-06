Chevrolet Blazer - La nuova crossover compatta per gli Usa

quattroruote

(Di venerdì 22 giugno 2018) Latorna a proporre la denominazione, scelta per un'ineditache sarà disponibile sul mercato americano all'inizio del 2019. Si posizionerà tra i modelli Equibox e Traverse e si distingue per un design aggressivo e personale. Il design è ispirato alla Camaro. Nonostante le proporzioni tipiche dei modelli a ruote alte, lamostra dei richiami alla sportiva di casa, la Camaro. I sottili gruppi ottici sono infatti ispirati a quest'ultima e rendono particolarmente aggressivo il frontale, mentre la griglia divisa in due parti è sviluppata in altezza. I cerchi di lega possono raggiungere i 21 pollici per l'allestimento sportivo RS, che offre anche altri dettagli unici di finitura. Cinque posti e Cargo managemente system. L'abitacolo dispone di cinque posti, divano posteriore scorrevole e fino a 1.818 litri di capienza abbassando il ...