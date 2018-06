Che male c' è ad avere la scorta?

Lidl Italia premiata per le politiChe di benessere animale con il “Premio Good Egg” : L’associazione no profit Compassion in Word Farming (CIWF), fondata nel 1967 e oggi riconosciuta come la maggiore organizzazione non governativa internazionale per il benessere degli animali da allevamento, ha consegnato ieri a Parigi i Premi benessere animale 2018 alle aziende virtuose che si sono distinte per l’adozione di politiche a favore del miglioramento delle condizioni di vita degli animali allevati a scopo alimentare. Lidl Italia, ...

'Può far male'. SmasCherate le bugie sulla cannabis light : Ma quella che sembrava essere una strada spianata verso un 'joint' finalmente senza pensieri può trasformarsi in un percorso in salita, almeno fino a quando la scienza farà la sua parte. Andrea ...

L’ambulanza rimane incastrata per le auto parCheggiate male e l’uomo al suo interno muore. Quello Che si scopre poco dopo rende questa storia assurda e decisamente surreale : Qualcuno lo ha definito karma, ma ci sembra davvero insensibile. Una vicenda surreale senza dubbio quella che ci arriva da Genova. Tutto inizia con la solita chiamata al 118: i familiari di un uomo avevano chiamato i soccorsi perché non si sentiva bene, sperando di potergli salvare la vita. Purtroppo però, non hanno pensato che avrebbero dovuto fare i conti anche con le tante auto in sosta lungo il tragitto che hanno dilatato a dismisura ...

Il retroscena firmato Novak Djokovic : “Roland Garros? Perdere contro Cecchinato mi ha fatto male perchè…” : In conferenza stampa al Queen’s, Novak Djokovic è tornato a parlare della sconfitta rimediata contro Marco Cecchinato al Roland Garros Nel corso della conferenza stampa tenuta dopo l’esordio al Queen’s, Novak Djokovic ha parlato dei risultati ottenuti di recente in campo. Il campione di Belgrado si è soffermato in particolare sulla sconfitta rimediata, a sorpresa, contro Marco Cecchinato, autore di un grandissimo exploit al ...

SCherma - Europei 2018 : il Dream Team spezza la maledizione! ORO PALPITANTE - Russia battuta all’ultimo secondo! : Doveva arrivare il Dream Team per spezzare la maledizione che ha colpito l’Italia in questi Europei di Scherma. La squadra azzurra di fioretto femminile (Alice Volpi, Camilla Mancini, Arianna Errigo e Chiara Cini) si laurea ancora, per il secondo anno consecutivo, Campione d’Europa, conquistando il primo oro dell’Italia nella manifestazione continentale in corso di svolgimento a Novi Sad. Una vittoria arrivata contro la solita ...

Estate 2018 in Valmalenco : magnifiChe emozioni : Sport, tradizioni folkloristiche, gastronomia, cultura e tanto altro nel ricco calendario di eventi che la Valmalenco propone per l’Estate 2018. L’elenco delle attività e delle manifestazioni presentate è giornaliero, ma il libretto contiene anche preziose e numerose informazioni riguardanti mostre, numeri utili, visite alle miniere, apertura del museo mineralogico, aree tematiche di interesse storico-naturalistico, orari della ...

Federica Abbate : nel video di “Pensare troppo mi fa male” ci sono anChe le K4U : Il nuovo singolo estratto dal suo EP d'esordio The post Federica Abbate: nel video di “Pensare troppo mi fa male” ci sono anche le K4U appeared first on News Mtv Italia.

Maturità 2018 : perché la Costituzione distingue tra uguaglianza formale e sostanziale : Una questione importante: quella dell’uguaglianza, non solo formale, ma anche sostanziale, fra i cittadini. È l’argomento della traccia di attualità della Maturità: gli studenti che la scelgono dovranno sapere illustrare uno dei principi fondamentali della Costituzione italiana, che quest’anno compie 70 anni. Il principio di uguaglianza formale è sancito dall’articolo 3 (il testo è stato fornito agli studenti), che stabilisce, al primo comma, ...

Dimmi come dormi e ti dirò Che animale sei : Molte di voi hanno un animale guida, o almeno un animale preferito in cui si identificano. Ma scommettiamo che nessuna ha ancora trovato il suo “animale del sonno”? In base al modo in cui dormite, all’ora in cui andate a letto o in cui vi svegliate, potete trovare quello che più vi assomiglia. Merito degli studi del dottor Michael Breus, psicologo americano specializzato nella medicina del sonno. Secondo Breus quattro mammiferi ...

Facilitatori o faccendieri - Che male c'è? : Ma per la politica dell'oggi impiegare un facilitatore evidentemente fa fine e non impegna. Però di qui a sostenere che 'male c'è' come asserisce l'assessore Montuori, ce ne corre o no?

Simona Ventura / "A Mediaset due o tre colleghe dicevano Che trattavo male le persone" : Simona Ventura si racconta a Belve e svela: "A Mediaset due o tre colleghe dicevano per anni che io ero una stron*a, che io trattavo male le persone"(Pubblicato il Mon, 18 Jun 2018 16:12:00 GMT)

Ferrari a podio con FisiChella a Le Mans. Male la GTE-Pro : L’86° edizione della 24 Ore di Le Mans non sarà ricordata positivamente dagli equipaggi della Ferrari in classe GTE-Pro. Una buona dose di sfortuna, oltre all’impossibilità di lottare ad armi pari con gli altri costruttori a causa di un Balance of Performance (BoP) poco ragionevole, hanno tenuto le 488 GTE del team AF Corse lontane […] L'articolo Ferrari a podio con Fisichella a Le Mans. Male la GTE-Pro sembra essere il primo su ...

Inchiesta di Milena Gabanelli sugli zucCheri : perché fanno male : Una volta venivano demonizzati i grassi. Adesso nel mirino dei salutisti ci sono gli zuccheri. E il timore è parecchio fondato, sottolinea Milena Gabanelli in una delle sue inchieste Data Room. L’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), l’Agenzia Internazionale della ricerca sul cancro (Airc) e

Lo zucChero fa male? / La dose giornaliera Che non si dovrebbe mai superare per evitare problemi : Lo zucchero fa male? La dose giornaliera che non si dovrebbe mai superare per evitare problemi. Le soluzioni alternative che possono portare anche a delle novità nell'alimentazione.(Pubblicato il Mon, 18 Jun 2018 10:51:00 GMT)