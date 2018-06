“Che figo!” Ricordate il figlio di Gianni Morandi? Oggi Pietro ha 20 anni e ha preso la

caffeinamagazine

(Di venerdì 22 giugno 2018) “Questo è Tredici, mica pizza e fichi”.die della sua seconda moglie Anna Dan, rappa così nel suo nuovissimo brano Pizza e fichi, appena uscito su YouTube (qui un frame dal video). Prodotto da Mr. Monkey, il pezzo porta la firma di Tredici, questo lo pseudonimo scelto dal ventenne per la sua avventura musicale. Non male per essere il debutto ufficiale. La produzione è orecchiabile e il ragazzo tutto sommato ha una propria credibilità. “Tredici, sono l’ultimo arrivato, ma anche l’ultimo ad andarsene” canta in mezzo a un campetto di basket rispettando tutto l’immaginario stilistico della trap: outfit dai colori sgargianti, sneakers firmate e quel tocco di autotune che non guasta mai. Se non si conoscesse la reale identità dell’artista potrebbe benissimo essere scambiato per uno dei tanti trappers che spuntano ogni giorno su ...