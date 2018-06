centro culturale s chiara * FESTE VIGILIANE 2018 | Sabato 23 giugno torna ' LA MAGICA

Governo - la gaffe del neosottosegretario alla Salute Fugatti (Lega) nel 2015 : scambiò centro culturale per ospedale : Correva l’anno 2015 e il neo-sottosegretario leghista alla Salute, Maurizio Fugatti, all’epoca consigliere provinciale a Trento, noto per la sua massiva produzione di interrogazioni e per le sue battaglie contro le moschee e il “gender” nelle scuole, allietò le cronache locali con la sua 481esima interpellanza al Consiglio Provinciale su un grottesco malinteso. Successe che il direttore artistico del Teatro Stabile di ...

Al centro culturale Agorà la mostra fotografica di Stefano Lotumolo : La mostra fa parte di un progetto nato per sensibilizzare e far conoscere alcune delle realtà presenti in questo mondo, mostrandole in maniera diversa, durante sprazzi di vita quotidiana. Attraverso ...

Cos'è oggi il centrosinistra? Un vocabolario per l'identità culturale del Pd : Dire -come dice Di Maio dei Cinque stelle- di non essere né di destra né di sinistra non significa niente. Ma la sinistra cos'è? E la destra? I Cinque stelle non hanno una identità culturale e, con maggiori responsabilità storiche, anche le altre forze ne sono sprovviste.Attenzione: l'identità culturale non è l'ideologia ma la motivazione, il sistema ideale, filosofico e storico nel quale si crede ...

Caudo : Scritte fasciste contro centro culturale Tufello : Roma – Giovanni Caudo, candidato presidente del Centrosinistra nel Municipio III, ha rilasciato in una nota alcune dichiarazioni. “Denunciamo un nuovo episodio di intimidazione di estrema destra nel territorio del III Municipio, dopo quello di pochi giorni fa a Talenti. Questa volta il bersaglio è stato il Centro di Cultura Popolare del Tufello. E’ stato oggetto di Scritte inneggianti a una organizzazione di estrema destra, ...

Con Booktique nuovo spazio culturale in centro a Roma : Roma, 22 mag. , askanews, Un nuovo spazio culturale nel centro di Roma, una 'libreria-boutique' specializzata in libri d'importazione e di pregio, a due passi da Montecitorio ma anche nel cuore della ...