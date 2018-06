Castelvetrano TP | a Triscina scaricate tonnellate di rifiuti provenienti dal dragaggio

meteoweb.eu

"Ieri mattina a, la spiaggia di(TP), una ruspa ha scaricatodidaldel porto di Selinunte": lo rende noto l'associazione ambientalista Mareamico Agrigento. "Questa poltiglia maleodorante, contenente residui di posidonia, sabbia, olii, gomme, reti evari, è assimilabile ad un rifiuto speciale, che dovrebbe finire in discarica e non in spiaggia. Giova ricordare che – a quanto pare – l'operazione risulta perfettamente autorizzata! La dura protesta dei residenti ha impedito che l'operazione terminasse. Nel frattempo un avvocato ha prelevato e fatto analizzare il rifiuto e questa mattina alle 9,30 i cittadini manifesteranno davanti il comune di. Mareamico ha segnalato la cosa all'ARPA, al Comando generale delle Capitanerie e al NOE dei Carabinieri."