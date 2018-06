Caso Lifeline | Malta | da Roma nessuna richiesta ufficiale per accogliere la

blogo

: RT @CesareSacchetti: Se la Ong Lifeline batte bandiera olandese senza che il governo olandese ne sappia nulla, allora siamo di fronte ad un… - luca_podio : RT @CesareSacchetti: Se la Ong Lifeline batte bandiera olandese senza che il governo olandese ne sappia nulla, allora siamo di fronte ad un… - PicchioRocca : RT @CesareSacchetti: Se la Ong Lifeline batte bandiera olandese senza che il governo olandese ne sappia nulla, allora siamo di fronte ad un… - ntoniom72 : RT @CesareSacchetti: Se la Ong Lifeline batte bandiera olandese senza che il governo olandese ne sappia nulla, allora siamo di fronte ad un… -

(Di venerdì 22 giugno 2018) 12.05 - Sulla navefa sapere cheè arrivata dal governo italiano perla nave della Ong che trasporta 239 persone. "Malgrado la retorica di Salvini, nè lanè il coordinamento dihanno trasmesso aunaformale dila nave" scriveToday citando fonti governative di La Valletta.Salvini: naveè in acque di, La Valetta apra i porti"La nave fuorileggeè ora in acque di, col suo carico di 239 immigrati. Per sicurezza di equipaggio e passeggeri abbiamo chiesto cheapra i porti. Chiaro che poi quella nave dovrà essere sequestrata, ed il suo equipaggio fermato. Mai più in mare a trafficare" scrive su Twitter il ministro dell'Interno Matteo Salvini. La NAVE FUORILEGGE #è ora in acque di, col suo carico di 239 immigrati.Per sicurezza di equipaggio e ...