Casa di Peter Pan | dove bimbi e famiglie possono condividere la malattia senza isolarsi

(Di venerdì 22 giugno 2018) Foto di Pino Rampolla C’è un cuore che batte nel centro di Trastevere, è quello delladiPani bambini ma anche gli adolescenti malati di cancro e in cura al Bambin Gesù di Roma trovano accoglienza e ospitalità con le loro, sostegno abitativo ma anche e soprattutto psicologico. Sono stata a visitarla qualche giorno fa e ho incontrato intereche laha estirpato dal loro contesto, dai loro affetti, dalla scuola e dai luoghi abituali, perché quando i bambini si ammalano di cancro, molto spesso, si devono sottoporre a lunghi periodi di cura lontani dalla loroe dalla loro città. Sono bambini eche provengono da tutta Italia, ma anche da tutta Europa, perché il Bambin Gesù di Roma è un polo di eccellenzafrontiere. Sono entrata nelladiPan in un giorno di festa. Era quello delle visite, quello in ...