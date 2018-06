Carolyn Smith attacca Eleonora Brigliadori e rivela un particolare molto forte

Carolyn Smith CONTRO ELEONORA BRIGLIADORI/ L'iniziativa per le donne malate di tumore al seno : CAROLYN SMITH CONTRO ELEONORA BRIGLIADORI: “Le auguro di non incontrarmi mai per ciò che disse a Nadia Toffa”. La nota ballerina, coreografa e giurata di Ballando con le stelle, risponde (Pubblicato il Thu, 21 Jun 2018 21:56:00 GMT)

La forza di Carolyn Smith contro il tumore : “Non ho tempo per piangermi addosso”. : Carolyn Smith continua la sua battaglia contro il tumore, mostrando ancora una volta grande coraggio e positività. Nel 2015 la coreografa ha sconfitto un tumore al seno, che si è ripresentato all’inizio di quest’anno. La situazione non è semplice, ma proprio come altre grandi donne, fra cui Nadia Toffa, Carolyn ha scelto di non nascondersi, raccontando tutto sulla sua malattia e lanciando un messaggio importante di ...

Carolyn Smith : "Insegno a ballare alle donne malate di tumore" : Carolyn Smith, giudice di “Ballando con le stelle”, al settimanale Spy, presenta l'iniziativa “Dancing with health”, il progetto che si propone di impartire alle donne con tumore al seno lezioni di danza promosso da IncontraDonna Onlus e coordinato dall’Università degli studi di Roma Foro Italico: Il ballo è una disciplina completa: ascolti la musica, impari esercizi o passi di danza, non hai tempo per pensare alla malattia perché devi ...

Ballando con le Stelle - da Jessica Notaro a Carolyn Smith : i momenti più emozionanti : ROMA - Cesare Bocci trionfa a Ballando con le Stelle . L'attore della serie tv 'Ispettore Montalbano', che sul piccolo schermo interpreta Mimì Augello, al fianco della maestra Alessandra Tripoli ha ...

Carolyn Smith/ "Vedere un donna calva fa paura - è un dato di fatto" (Ballando con le stelle 2018) : Carolyn Smith, il giudice inflessibile di Ballando con le stelle, a cuore aperto sul cancro che da anni la affligge ma che non le ha fatto perdere la speranza.(Pubblicato il Sat, 19 May 2018 12:07:00 GMT)

Giaro Giarratana e Lucrezia Lando/ La coppia criticata da Carolyn Smith - perché? (Ballando con le stelle 2018) : Giaro Giarratana e Lucrezia Lando, finalisti di BalLando con le stelle 2018, si sono recati a Canicattì per realizzare le riprese di un servizio che verrà trasmesso questa sera.(Pubblicato il Sat, 19 May 2018 09:15:00 GMT)

Il cancro non è tabù : da Nadia Toffa a Carolyn Smith/ Arianna Stabile : “La mia battaglia” (La Vita in Diretta) : Il cancro non è tabù: da Nadia Toffa a Carolyn Smith. Lo racconta Arianna Stabile a La Vita in Diretta nella puntata di oggi: la battaglia contro il tumore, l'importanza della prevenzione(Pubblicato il Fri, 18 May 2018 15:56:00 GMT)

Carolyn SMITH/ La presidente della giura di Ballando con le stelle raddoppia i suoi impegni ( Sabato Italiano) : CAROLYN SMITH, presidente della giuria di Ballando con le stelle, sarà oggi ospite di Sabato Italiano per parlare della sua esperienza e della lotta contro il cancro.(Pubblicato il Sat, 12 May 2018 11:56:00 GMT)

Ballando con le stelle 2018/ Carolyn Smith e la sua malattia : "Non mi vergogno" : Ballando con le stelle 2018, in attesa della finalissima del prossimo 19 maggio, eccovi le prime anticipazioni e lo sfogo social di Carolyn Smith dopo le critiche ricevute in puntata.(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 05:30:00 GMT)

Carolyn Smith furiosa sul web : 'Avete rotto le p***e' : ecco cos'è successo Video : Ben ritrovati con un nuovo spazio dedicato a Carolyn Smith [Video], la popolare giudice di Ballando con le Stelle che da qualche tempo sta combattendo contro un brutto male. Alcuni giorni fa, attraverso un messaggio sui social, la cinquantasettenne britannica ha dato una bellissima notizia a tutti i suoi followers. Dopo un ulteriore controllo nel reparto d'oncologia dell'ospedale capitolino Sant'Andrea, i medici le hanno comunicato che il tumore ...

Carolyn Smith non mi vergogno di essere calva : Carolyn Smith non ci sta più e non le manda a dire e tramite un video pubblicato sul suo profilo “Instagram”, la Smith risponde a tutte le critiche che le sono state fatte per via del suo mostrarsi in pubblico senza indossare i soliti cappellini o foulards. La coreografa è malata di cancro da tempo, recentemente si è mostrata in pubblico e sui social con la testa senza capelli, sfoggiando con orgoglio la sua lotta contro la terribile malattia. ...