Carlo Dragonetti | chi è lo studente del discorso in Cina

Carlo Dragonetti - lo studente italiano che ha conquistato la Cina : il suo discorso di laurea è esilarante : Ci sono tanti altri studenti stranieri che si stanno laurea ndo insieme a me, siamo la dimostrazione che dobbiamo credere in noi stessi, siamo il futuro della Cina e del mondo intero'.

Carlo Dragonetti - il discorso in cinese del 24enne italiano alla cerimonia di laurea che ha conquistato tutti : “Non smettete mai di lottare per i vostri obiettivi” [VIDEO] : Pugliese, 24 anni, da 4 in Cina a studiare relazioni internazionali e international business all’Università Normale di Shanghai. Carlo Dragonetti è diventato una star del web in pochi minuti grazie al suo discorso alla cerimonia di laurea. Scelto tra 36.000 studenti, ha pronunciato il suo discorso, tutto in cinese, con sicurezza ed orgoglio davanti a circa 8.000 persone, tra cui i genitori arrivati dall’Italia. L’ironia, l’entusiasmo e la ...