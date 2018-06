Carenza di vitamina D | ecco i sintomi da non sottovalutare

Carenza di vitamina B12 : ecco come rimediare e quali alimenti si possono assumere in alternativa alla carne : “Si può affermare che, anche seguendo una dieta esclusivamente latto-ovo-vegetariana, non si corre il rischio di Carenza di vitamina B12, proteine ad alto valore biologico e ferro, tranne che un’inferiore introito medio di ferro (4mg) nelle donne in età fertile“: lo ha spiegato Michela Barichella, medico nutrizionista e presidente di Brain and malnutrition Association Onlus e membro del Comitato scientifico dell’Osservatorio Grana ...

Vitamina D : rischio Carenza se si usano le creme solari? : ... con una edizione record che ha superato i 3 mila partecipanti provenienti da tutto il mondo. "Cominciano ad accumularsi evidenze scientifiche che suggeriscono una possibile correlazione tra uso di ...

ALLARME CREME SOLARI - FANNO MALE? / Causano Carenza vitamina D : ma gli esperti rassicurano : ALLARME CREME SOLARI, la Società Italiana di Medicina Estetica sui problemi legati alla vitamina D mette in guardia dall'uso di alcune di queste che possono causare seri problemi.(Pubblicato il Tue, 22 May 2018 09:12:00 GMT)

Salute : le creme solari potrebbero causare Carenza di vitamina D : Le creme ad elevata protezione solare sono una vera e propria arma contro i tumori della pelle, ma, secondo gli esperti, potrebbero allo stesso tempo impedire la corretta produzione di vitamina D da parte dell’organismo. Il tema è stato discusso in occasione del congresso della Società Italiana di Medicina Estetica (SIME) terminato ieri. “Cominciano ad accumularsi evidenze scientifiche che suggeriscono una possibile correlazione tra ...

Obesità : la Carenza di vitamina D potrebbe predisporre le persone ad accumulare grasso : L’Obesità sta assumendo le forme di un’epidemia globale che contribuisce a circa 2,8 milioni di morti all’anno nel mondo. La carenza di vitamina D, invece, è tipicamente associata ad una compromissione della salute ossea ma ultimamente è stata collegata anche a rischi maggiori di infezioni acute del tratto respiratorio, malattie autoimmuni e cardiovascolari. Livelli bassi di vitamina D potrebbero, quindi, avere un’ampia gamma di effetti avversi ...

Carenza di Vitamina D - come evitarla? I consigli degli esperti per una corretta assunzione : “Paradossalmente in Italia c’è una delle più alte prevalenze in Europa di Carenza di Vitamina D: questo perché nel nostro Paese non c’è la cultura della prevenzione e, come invece avviene persino in Scandinavia, fin da bambini non si viene spinti a stare all’aria aperta e a esporsi al sole per una corretta produzione di questa sostanza. Tanto che oggi le raccomandazioni sono di ‘cercare i raggi’ per almeno 20 ...

Farmaci : i più prescritti sono quelli per il cuore e per la Carenza di vitamina D : Il farmaco più prescritto in Italia continua a essere la cardioaspirina* (medicinale antiaggregante), nonostante il calo delle prescrizioni (-1,4% rispetto al 2016), seguita dal dibase* (farmaco per le carenze di vitamina D), in leggera crescita (+0,5%). In forte aumento i consumi del farmaco equivalente metformina Teva (per il trattamento del diabete di tipo 2). Lo indica Federfarma nel suo monitoraggio periodico. Anche nel 2017 i Farmaci per ...

Carenza vitamina K : sintomi e come prevenirla con l’alimentazione : La vitamina K è una vitamina liposolubile meno conosciuta delle vitamine A,B, C e D ma altrettanro importante per la coagulazione sanguigna, la costruzione e riparazione delle ossa, la prevenzione delle malattie cardiovascolari. La Carenza di vitamina K colpisce i neonati, in quanto il latte materno può non contenerne abbastanza, le persone sogette a malnutrizione cronica, insufficienza epatica, colite ulcerosa, celiachia, fibrosi cistica o ...