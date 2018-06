Capitale ripiegata su se stessa dopo due anni di Raggi

huffingtonpost

(Di venerdì 22 giugno 2018) Centrodestra, Centrosinistra e Movimento 5 Stelle, i romani le hanno provate davvero tutte per salvare la.Sono passati esattamente 2dall'elezione di Virginiaa sindaco dellad'Italia. In questi duetra gli operatori economici, grandi e piccoli, molti dei quali hanno votatonella speranza di un reale cambiamento, si è respirata un'aria da fumosa sala d'aspetto.È stata l'attesa di un progetto unificante per tutta la città, cittadini, imprese, società civile e istituzioni, un'idea comune. Un'idea a cui associare degli obiettivi strategici, pochi, chiari e facilmente misurabili.Chi fa impresa sa bene che non avere esperienza non è un problema, l'esperienza si acquisisce, ciò che conta è avere le idee chiare. In assenza di idee forti, lo sappiamo, e lo abbiamo visto, prevalgono altre dinamiche. ...