Caos in piazza San Carlo | Appendino | chiesto il rinvio a giudizio

Caos politico in Italia - mercati in fibrillazione. Forti oscillazioni su euro - spread e Piazza Affari : MILANO - Ore 12:00. Il 'Caos' politico , Bloomberg , Italiano, la 'confusione' , Wsj , e la 'crisi istituzionale' , Ft , che si profila con lo scontro tra Quirinale e Lega-M5s dominano la scena anche ...

Una brutta discarica nello spiazzale della spiaggia del Caos : Vogliamo un territorio fruibile, senza discariche abusive in luoghi sensibili per l'economia". Sarebbe inutile continuare a scrivere di questa pubblica vergogna, preferiamo che i lettori si facciano ...

Torino - ecco le impressionanti immagini inedite del Caos in piazza San Carlo durante la finale di Champions [VIDEO] : In molti dimenticheranno con difficoltà il caos avvenuto a Torino a piazza San Carlo durante la finale Champions tra Juventus e Real Madris. Sono immagini inedite della sera del 3 giugno quelle che propone Repubblica e che sono contenute negli atti dell’inchiesta della procura depositati nei giorni scorsi: riprendono il fuggi-fuggi in cui perse la vita Erika Pioletti. Una telecamera dall’alto, posizionata su via Roma, inquadra l’onda di gente ...

Caos piazza San Carlo durante Juve-Real : Appendino fa scaricabarile : Chiara Appendino, sindaco di Torino, interrogata dai Magistrati su quanto successo in Piazza San Carlo durante la finale di Champions, ha fatto il nome, per ben 12 volte, di Paolo Giordana, suo ex braccio destro. Per la prima cittadina del capoluogo piemontese, è lui, l'organizzatore dell'evento, il vero responsabile di quanto accaduto la sera del 3 giugno 2017 quando, mentre si trasmetteva sui maxi schermi Juventus-Real, scoppiò il Caos e morì, ...

Caos in piazza San Carlo - da Appendino tanti "non so" e la colpa all'ex braccio destro : Il verbale dell'interrogatorio. La sindaca: "Fu il capo di gabinetto Giordana a gestire l'organizzazione della serata proponendomi di affidarla a Turismo...

Caos piazza San Carlo - il marocchino nega : 'Non ero lì - arrivai dopo'. Accuse choc a due amici : Aymene Es Sabihi, 19 anni, nato in Marocco e residente a Torino, è stato interrogato questa mattina in carcere a Cuneo: il giovane è uno dei componenti della banda dello spray arrestato dalla polizia ...

Caos in Piazza S.Carlo - cade accusa di omicidio preterintenzionale : Lo ha deciso il gip di Torino nell'udienza di convalida il fermo dei due giovani arrestati nei giorni scorsi - Da 'omicidio preterintenzionale' a 'morte come conseguenza di altro delitto': il gip di ...

Il Caos di piazza San Carlo colpa della gang di maghrebini : Nel mucchio selvaggio ci sono italiani di seconda generazione, ragazzi dal nome arabo ma nati a Torino, a Ciriè, a Reggio Emilia: ma anche loro simili arrivati da poco, accolti con permesso di ...