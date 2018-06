Caos Argentina | l’audio inviato da Simeone contro Messi

calcioweb.eu

(Di venerdì 22 giugno 2018) La sconfitta 3-0 dell’la Croazia “è il risultato di quattro anni di anarchia della nazionale. Nessuna guida al timone, dalla federazione all’allenatore, è una barca allo sbando”. Sono le parole attribuite all’allenatore argentino dell’Atletico Madrid, Diego, frutto di un messaggio vocaleal suo vice, German Burgos, un audio via Whatsapp diffuso dai media spagnoli e sudamericani. “La squadra sta male, ma siamo l’, credo che ce la faremo a passare comunque -prosegue la sua disamina il ‘Cholo’- ora dipende dall’Islanda, non deve vincere nessuna delle altre due partite. Penso che la Nigeria batterà l’Islanda e noi superando la Nigeria dovremmo farcela, a meno che l’Islanda non batta la Croazia. Nello spogliatoio si staranno aggrappando a questo, ma ora serve combattere, tirar fuori gli attributi”. Infine la ‘stoccata’ a Lionel: “È molto forte, ...