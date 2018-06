Cani in spiaggia | AIDAA | ondata di multe a Ravenna | partono i ricorsi

Baubeach la spiaggia per Cani di Maccarese celebra i 20 anni con i vip a due e quattro zampe : Poi, illustrazioni nel progetto Save the Ocean Creatures di Sea Shepherd, nonché area dedicata alle associazioni per adozioni, musica, workshop per bimbi selvaggi, corsi di yoga, sport cinofili. E, ...

AIDAA : nuove regole e diritti per i Cani in spiaggia : “Mancano pochi giorni all’apertura degli stabilimenti balnerari e delle spiagge che con inizio dell’estate saranno prese d’assalto dai bagnanti: vale la pena ricordare – spiega l’associazione animalista AIDAA in una nota – quelli che sono i diritti, ma anche i doveri che i proprietari dei cani che vorranno recarsi con loro nelle spiagge libere durante le vacanze, per questo anche alla luce delle nuove ...

Nuove regole e diritti per i Cani in spiaggia : Mancano pochi giorni all’apertura degli stabilimenti balnerari e delle spiagge che con inizio dell’estate saranno prese d’assalto dai bagnanti, vale la pena ricordare quindi quelli che sono i diritti, ma anche i doveri che i proprietari dei cani che vorranno recarsi con loro nelle spiagge libere durante le vacanze, per questo anche alla luce delle Nuove sentenze di questi giorni che ad esempio permettono il passaggio negli ...

Una spiaggia per i Cani Ma in acqua solo 10 minuti : A Porto Garibaldi nuove regole per l'accesso e per il bagno in mare degli animali Ma è già polemica: 'Servirebbe uno spazio in ogni località, così non va bene'

Cani in spiaggia : AIDAA scrive ai sindaci nel Messinese : “Si apre in questi giorni la stagione estiva balneare – ricorda in una nota l’Associazione ambientalista AIDAA – e per questo motivo si ripropone il problema delle spiagge libere aperte ai bagnanti con i Cani al seguito, quest’anno proprio a partire dalla provincia di Messina e quindi dalla Sicilia AIDAA ha voluto scrivere ai sindaci dei comuni costieri ricordando loro quanto la legge regionale siciliana prevede in ...

Nei lidi veneziani i Cani potranno bagnarsi solo in una spiaggia - altrimenti 206 euro di multa : Sono quattro le spiagge tra Cavallino e Treporti (tra Venezia e Jesolo), che per la stagione estiva 2018 saranno abilitate a ospitare i cani. Di queste però solo in quella di Punta Sabbioni è permessa la balneazione. Fino a un massimo di cinque animali per volta potranno fare il bagno purché un compagno umano li osservi. ...

Spiaggia. Ancisi e Minichini - LpRa - : "Valutare l'ingresso dei Cani a Lido di Dante" : ... anche di grossa taglia, ad opera dei loro irrispettosi proprietari." "Ne deriva un danno grave per l'economia locale, come dimostrano le numerose richieste di informazione sulla disponibilità dell'...