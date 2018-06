Campionato Italiano di Ciclismo 2018 | percorso dei professionisti e altimetria

Beach Volley - Campionato Italiano Assoluto Bibione. Solo Benazzi può concedere il bis. Qualificazioni affollatissime : c’è anche Greta Cicolari : Partirà domani sulla spiaggia di Bibione la seconda tappa del Campionato Italiano Assoluto di Beach Volley. Dalla mattina di venerdì 22 infatti, si svolgeranno le gare che determineranno chi raggiungerà le teste di serie nel main draw. Nel maschile, da segnalare la mancanza di Rossi/Caminati, i vincitori della prima tappa in questo periodo impegnati nei Giochi del Mediterraneo 2018. Al primo posto tra le teste di serie troviamo quindi ...

Vela d’Altura – Campionato Italiano 2018 : Mela ed Extrema al comando al Trofeo DHL : Campionato italiano assoluto Vela d’Altura 2018 – Trofeo DHL: dopo la prima giornata al comando Mela ed Extrema Nelle acque di Forio d’Ischia è andata in scena la prima giornata del Campionato italiano assoluto Vela d’Altura 2018 – Trofeo DHL. Le imbarcazioni hanno portato a termine una prova nel corso di una giornata caratterizzata da bel tempo e vento debole intorno ai 7-8 nodi fino al pomeriggio, quando il sole ha lasciato spazio al maltempo ...

Beach Volley : Beach Volley : Bibione ospita la seconda tappa del Campionato Italiano : L'evento sarà inoltre seguito dal media partner ufficiale, La Gazzetta dello Sport, attraverso l'inserto 'V come Volley'. Il Campionato Italiano Assoluto è sostenuto dal Technical Sponsor EA7 Emporio ...

Campionato Italiano Racing Quad - otto i piloti del progetto Talenti Azzurri FMI in pista a Montelupo : tutti i risultati : Podi e vittorie nelle varie classi al via per i Talenti Azzurri FMI impegnati nel terzo round tenutosi a Montelupo Fiorentino L’impianto di Montelupo Fiorentino ha ospitato nel fine settimana del 16-17 giugno il terzo appuntamento stagionale del Campionato Italiano Racing Quad con la partecipazione di ben otto piloti coinvolti nel progetto Talenti Azzurri FMI. Nel percorso studiato dal Moto Club Empoli Racing e da Two Double Speed Racing, ...

Beach Volley : il Campionato Italiano Assoluto a Bibione : A Bibione la seconda tappa del Campionato Italiano Assoluto Seconda tappa in vista per il Campionato Italiano Assoluto di Beach Volley 2018: dopo il successo dell’esordio a Lecce, la “carovana” del circuito maschile e femminile organizzato dalla Federazione Italiana Pallavolo si prepara a sbarcare a Bibione. Sarà dunque una delle spiagge più frequentate d’Italia e più amate dagli appassionati a ospitare, da venerdì a 22 a domenica 24 giugno, la ...

Beach Volley – Il Campionato Italiano assoluto torna a Milano : Beach Volley: il campionato italiano assoluto farà il suo grande ritorno nella città di Milano. La location della terza tappa stagionale sarà la suggestiva Piazza Castello, con appuntamento dal 6 all’8 luglio Il campionato italiano assoluto di Beach Volley, evento più importante dell’estate pallavolistica, è pronto a fare il suo grande ritorno nella città di Milano. La terza tappa stagionale, si terrà infatti presso la suggestiva Piazza Castello ...

Vela d’altura – Al Forio d’Ischia dal 19 al 23 giugno il Campionato italiano : Il campionato italiano di Vela d’altura andrà in scena dal 19 al 23 giugno al Forio d’Ischia Inizia oggi, martedì 19 giugno, il campionato italiano assoluto di Vela d’altura 2018 – Trofeo DHL, organizzato dal Reale Yacht Club Canottieri Savoia e dal Circolo Nautico Punta Imperatore su indicazione di Federazione Italiana Vela e UVAI (Unione Vela Altura Italiana) e con i patrocini di Regione Campania, Comune di Forio ...

Campionato Italiano WRC : Rally della Marca - Parolaro-Manfredi in cerca di riscatto : La Suzuki Rally Cup arriva al terzo step della sua corsa alla conquista del Campionato Italiano WRC Si terrà questo fine settimana il terzo appuntamento del Campionato Italiano WRC, valido anche per la Suzuki Rally Cup. L’evento organizzato dalla Motor Group avrà come quartier generale Valdobbiadene. La gara vera e propria ,si aprirà venerdì sera, 22 Giugno, con l’ormai classica prova spettacolo allo ZADRARING e continuerà nella giornata di ...

Campionato Italiano di Sitting Volley - l’Apd Fonte Roma Eur si aggiudica il tricolore maschile : Al termine di una intensa due giorni di gare, l’Apd Fonte Roma Eur si è aggiudicata il tricolore maschile di Sitting Volley Si sono concluse a Pisa le finali della seconda edizione del Campionato Italiano di Sitting Volley. Al termine di un’intensa due giorni di gare, svoltesi al Centro Sportivo Dream, l’Apd Fonte Roma Eur si è aggiudicata il tricolore maschile, battendo in finale i campioni uscenti dell ‘Asd Pallavolo ...

Canottaggio - l’onorevole Giorgetti presente alle gare del Campionato Italiano Assoluto COOP : L’onorevole Giorgetti ha raccolto l’invito del presidente federale Abbagnale e si è presentato alle gare del Campionato Italiano Assoluto COOP Dal 1º giugno 2018 l’on. Giancarlo Giorgetti ha assunto l’incarico di Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri nel Governo Conte con Delega al CIPE e allo Sport. Ed e proprio per l’incarico allo Sport che Giorgetti ha risposto all’invito del ...

V Memorial Vincenzo Simonini : l’argento europeo Alessia Simoni al Campionato Italiano di Orientamento Subacqueo : Alessia Simoni, argento europeo, contribuirà al successo del V Memorial Vincenzo Simonini: l’evento sportivo si svolgerà questo fine settimana in Versilia Ha preso il via ieri pomeriggio il V Memorial Vincenzo Simonini, l’evento sportivo che si svolgerà in varie location della Versilia in questo terzo fine settimana di giugno. La manifestazione ha avuto inizio alle ore 15,00 presso il suggestivo laghetto di San Rocchino, nel Comune di ...

L’Olimpia Milano ha vinto il Campionato Italiano di basket maschile : L’Olimpia Milano ha vinto il campionato italiano di basket maschile dopo aver battuto in Gara-6 l’Aquila Trento per 96 a 71. Per la squadra di Milano è il 28esimo scudetto nella storia e il terzo negli ultimi cinque anni. Il The post L’Olimpia Milano ha vinto il campionato italiano di basket maschile appeared first on Il Post.

Campionato Italiano di Sitting Volley : nel weekend a Pisa si assegnano gli scudetti : Questo weekend si disputa il Campionato Italiano di Sitting Volley È tutto pronto a Pisa per le finali dei Campionato Italiano di Sitting Volley che questo week end (16-17 giugno) assegneranno il titolo tricolore maschile e quello femminile. L’evento, in programma al Centro Sportivo Dream (Via Giuseppe Gioacchino Belli 24), si strutturerà in due giornate: sabato 16 giugno si svolgeranno le semifinali, mentre domenica 17 giugno le finali. A ...

Campionato Italiano Trial Outdoor - tre vittorie per i Talenti Azzurri FMI a Santa Fiora : Matteo Grattarola (TR1), Lorenzo Gandola (TR2) ed Andrea Gabutti (TR3 125) in trionfo nel terzo round del Campionato Italiano Trial Outdoor, buone performance espresse da Carlo Alberto Rabino, Valentino Feltrin e da Alex Brancati Il terzo appuntamento stagionale del Campionato Italiano Trial Outdoor disputatosi a Santa Fiora (Provincia di Grosseto) ha riaffermato la competitività dei piloti coinvolti nel progetto Talenti Azzurri FMI. Matteo ...