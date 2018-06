Calciomercato Sampdoria | scambio con il Bologna | tutti i dettagli

Calciomercato Bologna - possibile scambio con la Sampdoria : Trattativa tra i due club per Sala-Krafth . p>Calciomercato Bologna Sampdoria SALA KRAFTH / Secondo 'Sky Sport' il Bologna punta Jacopo Sala e alla Sampdoria ha proposto uno scambio con Krafth . La trattativa è avviata e avrebbe buone possibilità di andare in porto

Calciomercato Sampdoria - Viviano vola allo Sporting : GENOVA - Emiliano Viviano saluta la Sampdoria : il portiere oggi è atteso in Portogallo, più precisamente a Lisbona, dove firmerà con lo Sporting del suo ex allenatore Sinisa Mihajlovic . Mancano solo ...

Calciomercato Sassuolo - torna Ferrari dalla Sampdoria : Sassuolo - La Sampdoria non ha riscattato Gian Marco Ferrari dal Sassuolo : il club blucerchiato aveva tempo fino a ieri e avrebbe dovuto sborsare 13 milioni. Il 26enne difensore centrale mancino ...

Calciomercato Sampdoria - blucerchiati scatenati : che colpi per Giampaolo : Calciomercato Sampdoria – La Sampdoria non si ferma per la prossima stagione, importanti movimenti per il club blucerchiato che punta a costruire una squadra sempre più importante da consegnare al tecnico Giampaolo. Nelle ultime ore sono sfumate le trattative per Lovro Mayer e Berisha ma secondo quanto riporta la ‘rosea’ altre trattative molto importanti. Tentativo per Jankto dell’Udinese, per la trequarti occhi su Gerson ...

Calciomercato Sassuolo - nodo Ferrari : la Sampdoria vuole lo sconto : Sassuolo - Rebus Ferrari . C'è in ballo la successione di Acerbi , destinato alla Lazio, e al momento le attenzioni sono tutte rivolte al difensore centrale che il Sassuolo ha mandato in prestito alla ...

Calciomercato Sampdoria - salta anche Berisha : il nome in pole per la porta : Calciomercato Sampdoria – La Sampdoria è concentrata sul Calciomercato ma nelle ultime non sono arrivate buone notizie per il tecnico Giampaolo. Dopo Lovro Majer sfuma anche il centrocampista Berisha, era tutto fatto per il suo arrivo ma i tentennamenti del calciatore hanno convinto la Sampdoria a fare un passo indietro. Nel frattempo si prova a risolvere la situazione legata al portiere, in uscita Viviano (Sporting o Parma le possibili ...

Calciomercato Sampdoria - Colley : “voglio essere leader” : “È’ un onore entrare a far parte di questa grande famiglia e ringrazio il presidente Ferrero che ha fatto di tutto per prendermi: voglio essere il leader della squadra”. Così Omar Colley difensore del Gambia che la Sampdoria ha prelevato dal Genk a titolo definitivo. Oggi l’acquisto è stato ufficializzato dalla società blucerchiata che ha pagato Colley 7,5 milioni più uno di bonus. Il difensore a Samp TV ha esternato ...

Calciomercato Sampdoria - è ufficiale : preso Omar Colley dal Genk : Alla fine, ecco la firma: Omar Colley è un nuovo giocatore della Sampdoria. Dopo un corteggiamento durato quasi un anno - i primi sondaggi già ci furono nel giugno del 2017 - il centrale gambiano è ...

Calciomercato Sampdoria - Sabatini è già scatenato : in 4 possono arrivare dall’Inter : Calciomercato Sampdoria – Nelle ultime ore mossa a sorpresa da parte della Sampdoria che ha ufficializzato Walter Sabatini come responsabile dell’area tecnica del club. Finalmente può entrare nel vivo anche il Calciomercato, in arrivo importanti mosse per il tecnico Giampaolo. In particolar modo Walter Sabatini potrebbe aprire l’asse con l’Inter, in 4 sembrano destinati a cambiare maglia. Stiamo parlando dei difensori Santon e ...

Calciomercato Sampdoria - incredibile beffa nelle ultime ore : Calciomercato Sampdoria – incredibile beffa di mercato per la Sampdoria che si vede sfumare nelle ultime ore un obiettivo primario. Lovro Mayer infatti andrà ad indossare la maglia della Dinamo Zagabria nella prossima stagione, i blucerchiati avevano raggiunto l’accordo sia con il calciatore che con la Lokomotiv Zagabria, il 21enne ha deciso di rimanere in patria. “E’ vero, vado alla Dinamo, questo e’ il mio sogno ...

Calciomercato - le ultime sulla maxi-operazione Parma-Sampdoria : Calciomercato, ASSE Parma-Sampdoria – Dopo la grande promozione nel campionato di Serie A, il Parma lavora intensamente sul mercato, in particolar modo asse con la Sampdoria. Nelle ultime ore nuovo incontro tra le società, sono stati limati gli ultimi dettagli per una doppia operazione, Viviano e Silvestre nelle prossime ore firmeranno il nuovo contratto con il Parma. Discorso molto diverso per quanto riguarda l’attaccante Fabio ...

Calciomercato Sampdoria - la bomba dalla Spagna : “ecco l’attaccante” : Calciomercato Sampdoria – La Sampdoria si muove per la prossima stagione, l’intenzione è quella di costruire una squadra sempre più competitiva da consegnare al tecnico Giampaolo. Un reparto che ha bisogno di rinforzi è sicuramente l’attacco, nelle ultime ore novità importanti dalla Spagna. Marca, prestigioso quotidiano spagnolo, parla di un viaggio in Italia di due membri della dirigenza del Valencia, Alemany e Pablo Longoria, ...

Calciomercato Sampdoria - Pradè lascia e passa all'Udinese : UDINE - Cambiano maglia giocatori ma anche i dirigenti. E' il caso di Daniele Pradè , che ha lasciato ufficialmente la Sampdoria per passare nell'organigramma dell' Udinese . A partire dal 1° luglio ...

Calciomercato - assalto al Palermo : Sampdoria e Bologna tentano il colpo : Calciomercato, Sampdoria E Bologna GUARDANO IN CASA Palermo – Nella giornata di ieri il Palermo è sceso in campo nella gara d’andata della finale dei playoff di Serie B, successo dei rosonero contro il Frosinone grazie ad un super La Gumina, l’attaccante adesso nel mirino di diversi club del campionato di Serie A. Secondo quanto riguarda ‘Gianluca Di Marzio’ i club maggiormente interessati sono Bologna e Sampdoria ...