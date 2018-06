Calcio | Giochi del Mediterraneo 2018 | Italia-Marocco 2-2 | pareggio all’esordio per gli

LIVE Giochi del Mediterraneo 2018 in DIRETTA : venerdì 22 giugno. Italia-Marocco 2-2 nel Calcio. A breve il volley : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata dei Giochi del Mediterraneo 2018, venerdì 22 giugno. Una competizione che non si svolge dal lontano 2013 ed in cui l’Italia gode di una grande tradizione. Il Bel Paese, infatti, domina ininterrottamente il medagliere dal 2005, mentre è addirittura assoluto lo strapotere nella classifica di tutti i tempi. La parola d’ordine è una sola: confermarsi la potenza egemone del ...

LIVE Calcio – Italia-Marocco 0-1 - Giochi del Mediterraneo in DIRETTA : azzurri al debutto - serve una vittoria : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Marocco, sfida valida per il Gruppo B del torneo di Calcio ai Giochi del Mediterraneo di Tarragona (Spagna). La Nazionale Under 18 guidata da Daniele Franceschini non può permettersi passi falsi e deve conquistare subito la vittoria, visto che solo la prima classifica del girone passerà in semifinale. Gli azzurri si troveranno di fronte un avversario da non sottovalutare, visto che i marocchini ...

Calcio - Giochi del Mediterraneo 2018 : l’Italia debutta contro il Marocco. È già vietato sbagliare : Saranno Italia e Marocco ad aprire i Giochi del Mediterraneo 2018. Domani mattina alle 10, si alzerà il sipario non solo sul gruppo B ma su tutto il programma del Calcio. A partecipare al torneo sarà la Nazionale Under 18 allenata da Daniele Franceschini, a cui toccherà riportare gli azzurri sul gradino più alto del podio, che manca dal 1997. Suggestioni a parte è vietato sbagliare nel primo incontro per l’Italia. Lo richiede la formula ...

Calcio - Giochi del Mediterraneo 2018 : Italia-Marocco. Orario d’inizio e come vederla in tv. Il programma completo : Ormai ci siamo. Il torneo di Calcio dei XVIII Giochi del Mediterraneo è prossimo ad avere inizio. Dal 22 al 30 giugno, a Tarragona (Spagna), le selezioni nazionali giovanili di dieci Paesi si confronteranno per contendersi il titolo. Questo l’elenco delle partecipanti: Bosnia, Francia, Grecia, Italia, Macedonia, Spagna (Paese ospitante), Turchia, per il Vecchio Continente; Algeria, Libia e Marocco per l’Africa. L’Italia vorrà ...

Calcio - Giochi del Mediterraneo 2018 : il tabellone ed i possibili incroci verso la finale : Ormai ci siamo. Il torneo di Calcio dei XVIII Giochi del Mediterraneo è prossimo ad avere inizio. Dal 22 al 30 giugno, a Tarragona (Spagna), le selezioni nazionali giovanili di dieci Paesi si confronteranno per contendersi il titolo. Questo l’elenco delle partecipanti: Bosnia, Francia, Grecia, Italia, Macedonia, Spagna (Paese ospitante), Turchia, per il Vecchio Continente; Algeria, Libia e Marocco per l’Africa. L’Italia vorrà ...

Calcio - Giochi del Mediterraneo 2018 : il girone e le avversarie dell’Italia. Vietato sottovalutare Marocco e Libia : L’Italia ci riproverà ancora una volta. È dal 1997 che la Nazionale azzurra del Calcio manca la medaglia d’oro ai Giochi del Mediterraneo e quest’anno, a Tarragona, l’obiettivo sarà uno e uno solo. A disputare il torneo sarà l’Under 18 allenata da Daniele Franceschini, a cui è affidato il compito di guidare una squadra giovane, come vuole il regolamento, ma ambiziosa. L’ITALIA AI RAGGI X La formula del torneo ...

Calcio - Giochi del Mediterraneo 2018 : i convocati dell’Italia a raggi X. Alla scoperta dell’Under 18 di Daniele Franceschini : Disciplina dei Giochi del Mediterraneo sin dAlla prima edizione del 1951, la Nazionale italiana di Calcio si presenta a Tarragona, dal 22 giugno al 1° luglio, con la rappresentativa Under 18. Il regolamento prevede infatti che i 10 Paesi partecipanti al torneo maschile inseriscano nella propria rosa giocatori appartenenti alle categorie giovanili. L’Italia è stata inserita nel gruppo B insieme a Marocco e Libia, due avversarie abbordabili ...

Giochi del Mediterraneo 2018 : i convocati della nazionale italiana under 18 di Calcio : Si avvicina una delle manifestazioni più importanti di quest’estate per lo sport italiano: i Giochi del Mediterraneo 2018, che si svolgeranno a Tarragona, in Spagna (sono stati rinviati di una stagione a causa di problemi economici). Si assegneranno le medaglie anche per quanto riguarda il calcio maschile: ovviamente saranno in scena le nazionali giovanili, precisamente quelle under 18. È stata annunciata oggi la selezione italiana, ...

Calcio - Giochi del Mediterraneo 2018 : il calendario delle partite dell’Italia. Le avversarie degli azzurri : L’Italia del Calcio sarà impegnata ai Giochi del Mediterraneo 2018, in programma a Tarragona (Spagna) dal 22 giugno al 1° luglio. Gli azzurri sono inclusi nel girone B insieme al Marocco e alla Libia, in un girone a tre la cui vincente andrà direttamente in semifinale. Gli azzurri cercano la vittoria che manda dal 1997, ma negli ultimi anni sono comunque arrivate due medaglie d’argento, nel 2001 e nel 2009, quest’ultima in ...

Calcio - Giochi del Mediterraneo 2018 : il calendario delle partite. Programma - orari e tv : Ci sarà anche l’Italia tra le squadre che si contenderanno la vittoria nel Calcio in occasione dei Giochi del Mediterraneo 2018, che si disputeranno a Tarragona (Spagna) tra il 22 giugno e il 1° luglio. Gli azzurri sono inclusi nel girone B insieme al Marocco e alla Libia e dovranno contendersi il primo posto in un triangolare, la cui vincente andrà direttamente in semifinale. I padroni di casa della Spagna, invece, se la giocheranno con ...