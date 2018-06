Calcio | domani al Tardini di Parma la “Partita delle Leggende”

Calciomercato Juve : Emre Can - domani viste e firma : E’ finalmente arrivato il giorno delle visite mediche di Emre Can, prossimo alla firma con la Juventus. Il centrocampista tedesco è atteso oggi al J Medical prima di sottoscrivere il contratto pluriennale con il club bianconero. Operazione a parametro zero per la Juventus, che si assicura 24enne in uscita dal Liverpool. L'articolo Calciomercato Juve: Emre Can, domani viste e firma sembra essere il primo su CalcioWeb.

Argentina-Islanda - il Ct islandese : “domani giocheremo la partita più importante della storia del nostro Calcio” : “Domani giocheremo la partita più importante della storia del calcio islandese, ma io sono e rimarrò sempre un dentista”. Alla vigilia della grande sfida contro l’Argentina di Messi l’ironia, che però è anche verità, del ct dell’Islanda Heimir Hallgrimsson serve a sdrammatizzare: in fondo è solo una partita di calcio. Del resto i ‘geyser boys’ a Eyro 2016 vinsero l’Oscar della simpatia, e da quei ...

Domani via ai Mondiali di Calcio : Brasile - Germania e Argentina favorite - la tv - : Palla al centro e fischio d'inizio giovedì 14 giugno per la ventunesima edizione dei Mondiali di calcio. Sarà la Russia ad ospitare quest'edizione che conta, tra i grandi assenti, la nostra Nazionale. ...

"Pirlo - Il maestro del Calcio" : la Gazzetta domani celebra il mito : "Andrea Pirlo - Il maestro del calcio" - in edicola da domani giovedì a 9,99 euro - è un volume-omaggio della Gazzetta dello Sport al più grande centrocampista , e inventore di calcio, italiano degli ...

Calcio - verso Italia-Arabia Saudita. Roberto Mancini : “Sono emozionato - incominciamo bene. Formazione? Decido domani. E su Balotelli…” : Domani sera l’Italia affronterà l’Arabia Saudita in amichevole. Prima partita sulla panchina azzurra per il nuovo CT Roberto Mancini, molto motivato in vista dell’incontro in programma a San Gallo (Svizzera). La Nazionale deve riprendersi dalla mancata qualificazione ai Mondiali 2018 e prova a risollevarsi il morale. L’allenatore è davvero molto emozionato: “Un’emozione diversa, unica. La più grande di tutte, ...

Da domani al 20 maggio la città di Agropoli ospita il 26° Torneo Europeo di Calcio dei Ferrovieri : ... che si aggiunge ai tanti eventi sportivi in programma nel corso di questa primavera ad Agropoli, da tempo sinonimo di sport e divertimento. Un'occasione buona per far conoscere ai tanti atleti che ...