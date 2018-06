Calcio a 5 | nazionale femminile sconfitta in amichevole con l’Ucraina per 3-0

Fifa 18 : il 22 giugno arrivano i Classic European Heroes - i Campioni Storici Europei del Calcio Internazionale! : Offerta! Fifa 19 - PlayStation 4 Grazie al motore FrostbiteTM, EA SPORTSTM Fifa 19 offre un'esperienza da Campioni, dentro e fuori dal campo. Nuovi Campioni crescono in Fifa 19.Fifa 19 offre funzionalità di gioco migliorate che ti permettono di controllare tutto ciò che avviene in campo in qualsiasi momento, garantendoti una libertà di azione senza […] L'articolo Fifa 18: il 22 giugno arrivano i Classic European Heroes, i Campioni Storici ...

Il Ct della nazionale di Calcio femminile fissa obiettivo a Francia 2019 : “Abbiamo iniziato a settembre con un sogno e lo abbiamo realizzato, ora cercheremo di migliorare per andare al Mondiale con un altro sogno: quello di provare a passare almeno il primo turno”. Lo dice il ct della nazionale italiana di calcio femminile, Milena Bertolini, a un incontro alla stampa estera a Roma, per parlare della qualificazione della nazionale femminile ai prossimi Mondiali di Francia 2019 e della crescita del calcio ...

Calcio - Mondiali 2018 : Cristiano Ronaldo ancor più nella storia. Giocatore europeo con più gol in Nazionale! : Cristiano Ronaldo e la storia sono due facce della stessa medaglia. Continua ad incantare l’asso del Portogallo nei Mondiali 2018 in Russia. Un altro gol del campione del Real Madrid, il quarto in due partite, è valso alla formazione lusitana la vittoria nel gruppo B ed una qualificazione agli ottavi di finale che si avvicina. 85 – Cristiano #Ronaldo ha ora segnato più gol con la Nazionale di qualsiasi altro Giocatore europeo nella ...

Il Marocco è la prima nazionale eliminata dai Mondiali di Calcio : Nella prima partita di oggi ai Mondiali di calcio in Russia il Portogallo ha vinto 1-0 contro il Marocco. Allo stadio Luzhniki di Mosca la nazionale portoghese è andata in vantaggio dopo appena quattro minuti di gioco con un colpo The post Il Marocco è la prima nazionale eliminata dai Mondiali di calcio appeared first on Il Post.

La nazionale di Calcio spagnola ha esonerato l’allenatore Julen Lopetegui a due giorni dal debutto ai Mondiali in Russia : Il presidente della federazione calcistica spagnola Luis Rubiales ha annunciato a sorpresa l’esonero di Julen Lopetegui, allenatore della nazionale spagnola, a soli due giorni dall’esordio della squadra ai Mondiali di calcio in Russia, previsto venerdì contro il Portogallo. L’esonero è stato The post La nazionale di calcio spagnola ha esonerato l’allenatore Julen Lopetegui a due giorni dal debutto ai Mondiali in Russia ...

La nazionale di Calcio spagnola ha esonerato l’allenatore Julen Lopetegui a due giorni dal debutto ai Mondiali : Il presidente della federazione calcistica spagnola Luis Rubiales ha annunciato a sorpresa l’esonero di Julen Lopetegui, allenatore della nazionale spagnola, a soli due giorni dall’esordio della squadra ai Mondiali di calcio in Russia, previsto venerdì contro il Portogallo. L’esonero è stato The post La nazionale di calcio spagnola ha esonerato l’allenatore Julen Lopetegui a due giorni dal debutto ai Mondiali appeared ...

L'Uisp presenta il 1° Campionato nazionale di Calcio camminato : Dunque uno sport adatto anche a chi non è più giovane e ha problemi di mobilità, con il quale è possibile divertirsi in amicizia mentre ci si prende cura della propria salute. Nato in Inghilterra ...

Gli Autogol con Calciomercato.com : la Nazionale e il Mondiale a Formentera : Spagna 1982 e Germania 2006 sono un lontano ricordo, la Nazionale quest'anno non sarà in Russia con Brasile, Francia e Germania, giocherà i suoi personali campionati del Mondo a...Formentera. Ecco il ...

La nazionale argentina ha convocato Enzo Perez per sostituire l’infortunato Manuel Lanzini ai Mondiali di Calcio : La nazionale di calcio argentina ha convocato il calciatore Enzo Perez ai Mondiali in Russia in sostituzione di Manuel Lanzini, che nei giorni scorsi aveva rimediato la rottura del legamento crociato in allenamento. Perez ha 32 anni e come Lanzini The post La nazionale argentina ha convocato Enzo Perez per sostituire l’infortunato Manuel Lanzini ai Mondiali di calcio appeared first on Il Post.

La nazionale argentina ha convocato Enzo Pérez per sostituire l’infortunato Manuel Lanzini ai Mondiali di Calcio : La nazionale di calcio argentina ha convocato il calciatore Enzo Pérez ai Mondiali di calcio in Russia, in sostituzione di Manuel Lanzini che nei giorni scorsi aveva rimediato la rottura del legamento crociato. Pérez ha 32 anni e come anche The post La nazionale argentina ha convocato Enzo Pérez per sostituire l’infortunato Manuel Lanzini ai Mondiali di calcio appeared first on Il Post.

Calciomercato - quanti occhi sulla Nazionale del futuro : Verdi tra lunedì e martedì si chiude definitivamente la trattativa con il Napoli. Forse una delle più lunghe di questo Calciomercato. Iniziata a dicembre dello scorso anno, doveva essere un arrivo ...

Dopo 19 anni la Nazionale femminile di Calcio torna a giocarsi un Mondiale : La Nazionale di Milena Bertolini si qualifica con un turno di anticipo vincendo 3-0 contro il Portogallo

C'è una nazionale di Calcio italiana che va ai Mondiali : Dopo 20 anni, la nazionale di calcio femminile riesce a conquistare i Mondiali. Le azzurre hanno battuto 3-0 il Portogallo allo stadio 'Franchi' di Firenze, aggiudicandosi la fase finale del torneo di Francia 2019. Punteggio pieno - sette vittorie in sette partite - per le ragazze allenate da Milena Bertolini, che ora sono qualificate in maniera matematica. Sarà dunque ininfluente il risultato della sfida del prossimo ...

La Nazionale di Calcio femminile si è qualificata ai Mondiali : Con la vittoria contro il Portogallo ha ottenuto una qualificazione che mancava da vent'anni The post La Nazionale di calcio femminile si è qualificata ai Mondiali appeared first on Il Post.