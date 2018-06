Brasile | presidente Corte suprema critica la demonizzazione della politica e il numero

Mondiali 2018 - In Brasile l'ex presidente Lula commentatore tv dal carcere : l'ex capo di Stato, in prigione per corruzione, commenterà le partite per una tv legata al sindacato

Michel Temer - il presidente del Brasile - ha detto che non si candiderà alle prossime elezioni : Michel Temer, presidente del Brasile dall'estate 2016, ha detto che non si candiderà alle prossime elezioni, previste per ottobre 2018: ha detto che supporterà Henrique Meirelles, attuale ministro delle Finanze. Temer – diventato presidente dopo la destituzione di Dilma Rousseff,