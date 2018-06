Brasile che fatica | ma Neymar forse è uscito dal labirinto

Classifiche Mondiali 2018 : i risultati delle partite. Argentina quasi fuori - il Brasile si salva : I Mondiali 2018 di calcio si disputeranno in Russia dal 14 giugno al 15 luglio. Un mese intero di partite e di grande spettacolo, tanta adrenalina e grandi incontri tra i migliori campioni di tutto il Pianeta che si daranno battaglia per la conquista del titolo più prestigioso e ambito. La fase a gironi prevede 8 gruppi da 4 squadre ciascuno che si affronteranno tra loro in una partita unica: le prime due classificate di ogni raggruppamento ...

Brasile - il tifoso che ha scatenato il web : capelli alla Neymar con… spaghetti [FOTO] : Il Brasile sta per scendere in campo nella gara dei Mondiali contro il Costa Rica, partita assolutamente da non fallire dopo il pareggio a sorpresa contro la Svizzera. Non è stato protagonista l’attaccante Neymar che adesso ha tutta l’intenzione di riscattarsi, nel frattempo ha fatto però impazzire i social per il nuovo look. Nelle ultime ore sta circolando sul web una foto esilarante di un tifoso con la maglia del Brasile, spaghetti ...

Mondiali 2018 - Brasile-Costa Rica : programma - orario e su che canale vederla in tv. Le probabili formazioni : Il Brasile non può sbagliare nella seconda partita del gruppo E nei Mondiali 2018 in Russia. La compagine carioca è reduce da un deludente pareggio contro la Svizzera e un altro passo falso rischia di costare davvero molto caro ai verdeoro, costretti a portare a casa i tre punti contro un Costa Rica apparso pimpante con la Serbia, ma sconfitto a causa di una splendida punizione di Kolarov. I ragazzi allenati da Tite scenderanno in campo col ...

Stecca anche il Brasile : solo un pareggio all'esordio contro la Svizzera : Dopo Germania e Argentina parte male anche il Brasile. La Selecao di Tite non va al di là del pari, 1-1, contro la Svizzera dell'ex laziale Petkovic nel match d'esordio a Russia 2018. E pensare che ...

Anche il Brasile fa fatica - la Svizzera impone il pari : 1-1 La Germania cade all’esordio : Neymar guida i verdeoro, favoriti d'obbligo della competizione, ma non arriva l'atteso successo e ora la Seleçao deve rincorrere la Serbia (avversaria venerdì)

