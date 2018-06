Bozzi | grande in bocca al lupo a nuovo assessore Sport Denicolò

romadailynews

: RT @VeneziaCF: UNITE VERSO UN GRANDE TRAGUARDO Domani la nostra Juniores giocherà la finale scudetto contro Libertas Femminile allo stadio… - BettySartore85 : RT @VeneziaCF: UNITE VERSO UN GRANDE TRAGUARDO Domani la nostra Juniores giocherà la finale scudetto contro Libertas Femminile allo stadio… - paolopoggi71 : RT @VeneziaCF: UNITE VERSO UN GRANDE TRAGUARDO Domani la nostra Juniores giocherà la finale scudetto contro Libertas Femminile allo stadio… - VFCinSanDona : RT @VeneziaCF: UNITE VERSO UN GRANDE TRAGUARDO Domani la nostra Juniores giocherà la finale scudetto contro Libertas Femminile allo stadio… -

(Di venerdì 22 giugno 2018): credo sia una persona disponibile e preparata Roma – Di seguito le dichiarazioni del capogruppo delle liste civiche autonomiste, Andrea. “Faccio uninalalallodel nostro Municipio, Silvana. La quale subentra a Giampaolo Gola, revocato dalla Presidente Di Pillo perché indagato nella vicenda Stadio. E che assume anche la delega alla Cultura che aveva la Presidente. Avevo chiesto alla Di Pillo di assegnare la delega alla Cultura che ha aveva tenuto per sé e quindi trovo giusta questa decisione. Da giornalista conosco la già Consigliera Regionale del M5S da anni e credo sia una persona disponibile, preparata e che conosce bene il nostro territorio”. “Il- aggiunge- non è certo un esterno, essendo una esponente del M5S della prima ora, che non è riuscita a farsi rileggere alle ...