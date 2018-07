Bot Telegram : cosa sono - come installarli e dove trovare i migliori : Telegram è una delle app di messaggistica istantanea disponibile gratuitamente per Android e per iOS e utilizzabile anche su computer tramite client dedicato. Nel corso del tempo, ha introdotto funzionalità innovative, mantenendo sempre un elevato livello di sicurezza e affidabilità. E’ possibile seguire gruppi dedicati ad argomenti o interessi specifici, effettuare chiamate vocali criptate, scambiarsi […] Bot Telegram : cosa sono , ...

I migliori Bot per Telegram : Bot per Telegram: che passione! Molti considerano Telegram un’alternativa valida a WhatsApp e per certi versi migliore anche per la sua natura open source e per la possibilità di essere utilizzata su molteplici piattaforme anche come applicazione desktop. C’è però un punto di enorme differenza per funzionalità tra Telegram e WhatsApp, e non ci riferiamo alle chiamate VoIP recentemente introdotte su quest’ultimo: Telegram è ...