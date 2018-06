quattroruote

BMW M2 Competiton - Un esemplare unico per i Mondiali di calcio

(Di venerdì 22 giugno 2018) Per celebrare la partecipazione della nazionale tedesca aidi2018 in Russia, la BMW ha realizzato undella nuova M2 Competition. Gli accessori e la livrea speciale. La verniciatura nera è stata abbinata alle grafiche rosso e oro sui paraurti e sulle fiancate, riprendendo così i colori della bandiere tedesca e lo stesso contrasto tra Jet Black matt e Frozen Gold si ritrova anche nei cerchi di lega forgiati da 19". La vettura è dotata di accessori in fibra di carbonio della linea M Performance Parts, che migliorano l'aerodinamica e consentono di ridurre il peso: il cofano motore, lo spoiler posteriore, il diffusore e le minigonne. L'abitacolo è stato invece resocon il volante M Performance, il pomello del cambio automatico e la leva del freno a mano con finitura Frozen Carbon. La M2 Competition da 410 CV. La meccanica è quella di serie della ...