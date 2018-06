Blitz anti roghi e rifiuti sul Vesuvio | sequestrata cava di 37mila metri quadri

Mantova : Blitz anticaporalato - arrestato imprenditore agricolo : Milano, 21 giu. (AdnKronos) - blitz anticaporalato nel Mantovano. I carabinieri hanno arrestato un imprenditore agricolo 34enne di origine bengalese per aver impiegato, nella sua azienda agricola, 6 lavoratori 'in nero'. A carico dell'imprenditore è stato emesso un provvedimento di sospensione dell’

Blitz antimafia a Roma : 58 arresti a Montespaccato : L'operazione condotta dai Carabinieri di Roma e dalla Polizia di Stato con la collaborazione della Guardia civil spagnola - Duro colpo al clan mafioso che a Roma agiva nel quartiere di Montespaccato. ...

Blitz antimafia : oltre 100 arresti : Maxi-Blitz antimafia a Bari e in altre parti d'Italia. I carabinieri del Ros nell'ambito dell' operazione 'Pandora' stanno eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 104 ...

Blitz antimafia : oltre 100 arresti : Bari, 18 giu. (AdnKronos) - Maxi-Blitz antimafia a Bari e in altre parti d'Italia. I carabinieri del Ros nell'ambito dell'operazione 'Pandora' stanno eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 104 persone, ritenute affiliate ai clan Mercante-Diomede e Capriati .Il provv

Voti in cambio di 30 euro - 25 arresti nel Blitz antimafia a Latina : Roma, 12 giu. , askanews, blitz della Polizia di Stato a Latina che questa mattina ha arrestato 25 persone, appartenenti ad un pericoloso clan criminale rom attivo nel quartiere Campo Boario del ...

Copasir - la maggioranza prepara il Blitz anti Pd : la guida a Fratelli d'Italia : L'unica cosa certa è che ci vorrà tempo, forse tutta la prossima settimana, per comporre il puzzle dei sottosegretari , 20 al M5S e 15 alla Lega, dei vice ministri , 5 e 3, e delle 28 poltrone dei ...

Carabinieri presi a pugni dai migranti durante un Blitz anti-abusivi : un militare ferito in ospedale : Un carabiniere ha riportato la frattura del setto nasale ed un trauma cranico, con una prognosi di 30 giorni, dopo essere stato aggredito da un migrante durante un'operazione di contrasto...

Milano - Blitz anti-droga : scattano arresti per 22 persone Video : Un vero e proprio blitz per contrastare lo spaccio di droga [Video] quello avvenuto a Milano, che ha portato all'arresto di 22 persone con l'accusa di traffico di sostanze stupefacenti. Tra i soggetti finiti in manette, risultano anche due noti esponenti della tifoseria milanese, ovvero Luca Lucci, capo ultras della curva sud del Milan, e Massimo Mandelli, responsabile steward dell'Inter. Operazione anti-droga: in manette anche Lucci e ...

MAFIA - MATTEO MESSINA DENARO : Blitz A TRAPANI/ Video - è uno dei 4 super latitanti d’Italia : MAFIA, BLITZ a TRAPANI contro i fiancheggiatori di MESSINA DENARO: 17 indagati, tutti affiliati al super boss. Perquisizioni avvenute nelle scorse ore nel trapanese(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 15:07:00 GMT)