Bimbo di 9 anni gioca col puntatore laser e si buca un occhio | danni permanenti alla vista

Incidente a Messina : Bimbo di 4 anni travolto da un’auto - è grave in ospedale : Un bambino di quattro anni è stato portato in ospedale in gravissime condizioni: secondo quanto emerso, il piccolo è stato investito da un'auto in retromarcia nel cortile di un condominio del quartiere Giostra di Messina. Attualmente si trova ricoverato al Policlinico di Messina.Continua a leggere

Messina - Bimbo di 4 anni investito da auto in retromarcia mentre gioca in cortile : è gravissimo : Un bimbo di 4 anni è investito da un'auto in retromarcia nel cortile di un condominio del quartiere Giostra di Messina : adesso è ricoverato in gravissime condizioni nel reparto di terapia intensiva ...

Allarme a Pisa : è sparito un Bimbo di 5 anni. Si cerca al lago di Roffia : I vigili del fuoco stanno intervenendo nella zona di San Miniato con un elicottero e il nucleo sommozzatori. Sul posto anche i mezzi del 118 e le forze dell'ordine.Continua a leggere

La famiglia lo porta al mare : Bimbo di 7 anni viene ucciso da un devastante attacco d’asma : Il dramma è avvenuto a Bournemouth, in Regno Unito. Alfie McDermott si era visto diagnosticare il disturbo respiratorio appena 18 mesi prima. I medici non hanno potuto fare nulla per salvargli la vita.Continua a leggere

L’Fbi dice di aver ritrovato un Bimbo rapito : 46 anni dopo lui scopre la verità : L’Fbi dice di aver ritrovato un bimbo rapito: 46 anni dopo lui scopre la verità Nel 1964 ai coniugi Fronczak viene portato via il figlio appena nato. Due anni dopo, la polizia gli comunica di averlo ritrovato. In realtà i due bambini non sono gli stessi Continua a leggere L'articolo L’Fbi dice di aver ritrovato un bimbo rapito: 46 anni dopo lui scopre la verità proviene da NewsGo.

Bimbo nasce in metro : viaggerà gratis fino a 25 anni : La metropolitana express di Parigi, la Rer A, è rimasta bloccata per circa un'ora nella mattina di lunedì 18 giugno. Ma il blocco del traffico non è stato...

Bimbo di 4 anni cammina sui carboni ardenti in spiaggia : piedini orribilmente ustionati : Matthew Mills, un Bimbo gallese, si trovava in compagnia dei suoi genitori e dei fratelli su una spiaggia di Swansea domenica. All'improvviso la madre lo ha sentito gridare. Il piccolo era finito sui resti di un fuoco da campo non completamente spento. "Oggi ancora non riesce a camminare" dice la donna.Continua a leggere

Bimbo di 4 anni cammina sui carboni ardenti in spiaggia : piedini orribilmente ustionati : Bimbo di 4 anni cammina sui carboni ardenti in spiaggia: piedini orribilmente ustionati Matthew Mills, un Bimbo gallese di 5 anni, si trovava in compagnia dei suoi genitori e dei fratelli su una spiaggia di Swansea domenica. All’improvviso la madre lo ha sentito gridare. Il piccolo era finito sui resti di un fuoco da campo […] L'articolo Bimbo di 4 anni cammina sui carboni ardenti in spiaggia: piedini orribilmente ustionati proviene ...

Morto Bimbo 6 anni : sospeso il medico/ Cassazione : “si è ostinato a curare con medicina alternativa” : Muore per una cura omeopatica, sospeso il medico: Cassazione, sancita la legittimità del provvedimento contro il medico per aver curato il paziente con solo medicine omeopatiche.(Pubblicato il Tue, 19 Jun 2018 15:00:00 GMT)

Parigi : Bimbo nasce nel metrò - per lui trasporti gratis per 25 anni : Il piccolo è venuto alla luce in un convoglio della metropolitana di Parigi che è stato fatto fermare in stazione. Per il neonato e la mamma è andato tutto bene e per il bimbo come primo regalo è arrivato un abbonamento gratis valido per l'intera rete dei trasporti Parigini. offerto dalla stessa società del trasporto pubblico.Continua a leggere

Fratellini morti a Messina : Francesco - 13 anni - Bimbo eroe che si è lanciato nel rogo per tentare di salvare il piccolo Raniero : Prima ci hanno provato i genitori, respinti dalle fiamme e dal fumo che avevano invaso l'appartamento in via dei Mille a Messina, poi è stato lo stesso Francesco Filippo a tentare di...

Prova da 24 anni ad avere un Bimbo - poi diventa madre a 58 anni senza fecondazione assistita : Florian è nato a Leverkusen, in Germania, senza tecniche di fecondazione assistita ed è sanissimo; il padre ha 72 anni. Se non è un evento unico, poco ci manca. I genitori sono al settimo cielo, ma c'è chi li critica: "Sono troppo vecchi".Continua a leggere

Torna la peste bubbonica - si ammala un Bimbo : “Primo caso da oltre 20 anni” : Nuovo casi di peste bubbonica negli Usa: era da oltre 20 anni che nessuno contraeva più questa malattia. Si è ammalato un bambino dell’Idaho, negli Stati Uniti. Da quando reso noto il piccolo si sarebbe ammalato circa un mese fa e in questi giorni sono arrivati i risultati dal laboratorio che hanno confermato la cosa. Dal Dipartimento Sanitario locale fanno sapere che il bimbo sta meglio, grazie alle tempestive cure somministrate dai ...

Trapianti - Prato : donna di 78 anni dona parte del fegato a un Bimbo di 1 anno : Storia di amore e generosità a Prato, dove la famiglia di una donna di 78 anni deceduta, alcuni giorni fa, all’ospedale Santo Stefano ha deciso di donare gli organi ed è stato possibile il prelievo del fegato e dei reni. Ben quattro pazienti, in attesa di trapianto, hanno potuto ricevere gli organi, tra questi un bambino di un anno al quale è stata donata una parte del fegato. L’organo, infatti con una operazione di ...