optimaitalia

: #Billions 4 ci sarà? Il finale della terza stagione il 22 giugno su Sky Atlantic: Bobby e Chuck vinceranno?… - OptiMagazine : #Billions 4 ci sarà? Il finale della terza stagione il 22 giugno su Sky Atlantic: Bobby e Chuck vinceranno?… -

(Di venerdì 22 giugno 2018) In attesa del granin onda oggi, 22, su Sky, i fan di chiedono:4 ci? Il rischio di non avere un quarto capitolo è stato davvero alto e non certo per gli ascolti o il riscontro presso il pubblico e la critica (sempre ottimi) ma per via degli attori coinvolti e poco propensi alla lunga serialità.Rimane il fatto che4 cie che la serie è stata già rinnovata un mese dopo il debutto del nuovo ciclo di episodi e andrà in onda nel 2019. Lo stesso presidenteprogrammazione di Showtime Gary Levine ha confermato: "continua ad attirare spettatori mentre esplora le vette del potere ericchezza andando a fondo nella psiche umana. Brian e David sono narratori capaci e non vediamo l'ora di vedere dove ci porteranno nella quartainsieme al cast".L'appuntamento con il...