Bergamo | gli sms della professoressa all’alunno 14enne | “Ti amo | sono la tua fidanzata”

Bergamo - insegnante ha una relazione con 13enne e si difende : 'Ci vogliamo bene' : Un'insegnante di italiano quarantenne della provincia di Bergamo è finita ai domiciliari per aver intrattenuto con un suo alunno, tredicenne all'epoca dei fatti, una relazione sentimentale e sessuale. Il rapporto, secondo quanto emerso finora dalle indagini, sarebbe stato consenziente, ma non lecito. Per proteggere il minore, oggi quattordicenne, la vicenda è stata trattata con la massima riservatezza e non è stata fatta trapelare nessuna ...

Gli sms della prof di Bergamo all'alunno 14enne : "Ti amo - sono la tua fidanzata" : "Ti amo, sono la tua fidanzata". Questi i messaggi che la professoressa di Bergamo, ai domiciliari per atti sessuali con minorenne, inviava al suo alunno, all'epoca 13enne. Li riporta il Corriere della Sera, che ha raccontato dettagli sul rapporto, proibito dal codice penale, tra l'insegnante d'italiano di scuole medie di 40 anni e uno dei suoi studenti. Si legge sul Corriere della sera:Gli incontri avvenivano nella sua automobile, durante il ...

Bergamo : approvati gli abbattimenti delle 'Vele di Zingonia' : Ai proprietari in regola sono stati proposti 6000 euro ed una casa popolare per lasciare gli stabili. Zingonia è diventata una tra le principali aree di spaccio della droga del nord Italia, giorno e ...

Bergamo - maltratta moglie davanti ai tre figli : allontanato da casa : Bergamo, 15 giugno 2018 - Una donna di 39 anni subiva da anni maltrattamenti davanti ai tre figli, tutti minorenni, da parte del marito, un uomo di 44 anni, albanese, da anni in Italia con la famiglia:...

Più soldi in tasca ai lavoratori. Il sindaco di Bergamo sposa il lodo Foglio : Roma. "Una delle cose che abbiamo capito dalla recente sconfitta alle elezioni politiche è che abbiamo sottovalutato un bisogno di protezione di cui si sono fatti carico altri, con slogan e promesse ...

Basket - ferve la campagna acquisti Bergamo e Treviglio ancora in bilico : Giornate frenetiche per Bergamo e Treviglio alla ricerca di mezzi finanziari adeguati per garantirne un futuro dignitoso al Basket orobico . E dal club della Bassa giungono segnali confortanti dopo l'...

Bergamo - gemelline siamesi separate in ospedale - sono figlie di un ex calciatore : ecco come stanno : Una storia di fede, determinazione e coraggio, quella dei genitori di due gemelline siamesi che erano nate attaccate all'altezza dell'addome e col fegato in comune . Le piccole Evelina ed Elisabetta , ...

Gemelline siamesi separate in ospedale a Bergamo - sono figlie di un ex calciatore : ecco come stanno : Nel mondo vengono operati dai 6 agli 8 casi ogni anno. I centri più attivi sono New York e Londra' - ha spiegato Cheli - ' In Italia questo è il terzo caso in pochi mesi, dopo i due interventi ...

In migliaia a Bergamo per l'ultimo saluto alle spoglie di papa Giovanni XXIII : Code per entrare in Duomo, la salma del Pontefice da questa sera sarà trasferita nella "sua" Sotto il Monte

Bergamo - PAPA GIOVANNI XXIII : 'SCIOLTE' MANI DI CERA/ Iniziata la veglia con i giovani : San GIOVANNI XXII MANI deformate: anche Bossetti davanti alle spoglie a BERGAMO e Sotto il Monte per la 'Peregrinatio' del PAPA Buono.