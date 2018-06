Belen Rodriguez La showgirl contro Alberto Brandi | Ma perché fate così?

Belen Rodriguez / La Gialappa's Band : la frecciatina contro Cecilia e il permesso di soggiorno (Balalaika) : BELEN RODRIGUEZ risponde, infastidita, alla frecciatina della Gialappa's Band riguardante il permesso di soggiorno scaduto della sorella Ceclia. Le sue parole.(Pubblicato il Fri, 22 Jun 2018 08:39:00 GMT)

Gossip/ Belen Rodriguez fuori controllo - aggredisce un fotografo durante un evento : Belen Rodriguez ancora una volta perde le staffe nei confronti di un fotografo [VIDEO]. L'ennesimo scontro è avvenuto durante l'evento organizzato a Milano da Swaroski, di cui la showgirl argentina è una delle nuove testimonial. Come testimoniano gli scatti pubblicati in esclusiva sulle pagine della rivista di Gossip 'Diva e Donna', Belen è apparsa visibilmente infastidita dalla presenza di uno dei fotografi, tanto da perdere il controllo della ...

Balalaika : frecciatina a Cecilia Rodriguez - Belen infastidita : Balalaika: la Gialappa’s Band lancia una frecciatina a Cecilia Rodriguez, Belen si infastidisce Nella quarta puntata di Balalaika, il programma di Canale 5 sui Mondiali 2018 in Russia, non è mancata una frecciatina a Cecilia Rodriguez. A farla la Gialappa’s Band, che ha approfittato della presenza in studio di Belen Rodriguez. Quest’ultima ha all’inizio sorriso alla […] L'articolo Balalaika: frecciatina a Cecilia ...

“Devastata”. Scintille in tv : Maurizio Costanzo contro Belen Rodriguez. Ahia! Il giornalista sorprende tutti e la spara grossa : Dopo l’ultima intervista rilasciata da Belen Rodriguez, in cui la showgirl ha parlato delle cifre su cui si aggira il suo cachet, Maurizio Costanzo l’ha duramente attaccata. Il marito di Maria De Filippi non è nuovo a critiche rivolte alla Rodriguez e questa volta lo ha fatto dalla sua rubrica sul settimanale ”Nuovo”. La showgirl argentina ha rivelato di guadagnare bene, “come un bravo calciatore”, e di permettersi dunque il ...

Maurizio Costanzo critica le ultime dichiarazioni di Belen Rodriguez : Belen Rodriguez rimproverata da Maurizio Costanzo Maurizio Costanzo, come abbiamo avuto modo di vedere nel corso degli anni, non le ha mai mandate a dire a nessuno, nemmeno quando si tratta dell’amata Belen Rodriguez. Il marito di Maria De Filippi non ha trovato particolarmente eleganti alcune dichiarazioni rilasciate dalla bella modella argentina. Se pensate si riferisca alla vita privata di Belen, per la sorte della sua relazione con ...

STEFANO DE MARTINO / Riavvicinamento a Belen Rodriguez? La showgirl si dice confusa... : STEFANO De MARTINO, intervista a Diva e Donna, allontana ritorno di Belen Rodriguez: l'amore incondizionato per Santiago e la condizione di uomo single. I progetti per la prossima stagione.(Pubblicato il Thu, 21 Jun 2018 19:00:00 GMT)

Belen Rodriguez E ANDREA IANNONE SI SONO LASCIATI? / Lei è confusa : "Non so stare né con lui né senza di lui" : BELEN RODRIGUEZ e ANDREA IANNONE si SONO LASCIATI? Secondo fonti molto vicine alla coppia, la showgirl si sarebbe presa del tempo per riflettere, ma l'idea di separarsi dal...(Pubblicato il Thu, 21 Jun 2018 16:41:00 GMT)

Belen Rodriguez - Andrea Iannone - Stefano De Martino : lei confusa e l'ex marito ancora innamorato? : La relazione tra Belen Rodriguez e Andrea Iannone sembra essere arrivato ad un punto di non ritorno, ultimamente le vicissitudini della coppia hanno fatto pensare alla fine della storia. Il settimanale Oggi ha volute riassumerle, e secondo alcune indiscrezioni di quest'ultimo, l'argentina starebbe passando un periodo di confusione totale, tanto da prendersi un periodo di riflessione.La showgirl così confermerebbe la crisi con il campione ...

Belen Rodriguez rivela quanto guadagna - Costanzo : “Non è elegante dirlo” : quanto guadagna Belen Rodriguez? La risposta non piace a Maurizio Costanzo Maurizio Costanzo non ha apprezzato le recenti dichiarazioni di Belen Rodriguez. La showgirl argentina ha rivelato di guadagnare bene, “come un bravo calciatore”, e di permettersi dunque il lusso di poter scegliere i vari lavori che le vengono proposti. Affermazioni che il marito di […] L'articolo Belen Rodriguez rivela quanto guadagna, Costanzo: ...

Cecilia Rodriguez ed il permesso di soggiorno scaduto - parla la sorella di Belen : “sono extracomunitaria - quindi…” : Cecilia Rodriguez parla del suo permesso di soggiorno scaduto, la sorella di Belen e le sue prime dichiarazioni a riguardo Si è parlato molto in questi giorni del permesso di soggiorno di Cecilia Rodriguez. Un visto scaduto, che ha costretto la sorella di Belen a recarsi in commissariato ad Ischia, mentre si trovava in vacanza con il fidanzato Ignazio Moser. Dopo le voci che l’avrebbero voluta rimpatriata in Argentina e le foto che ...

GOSSIP - Belen Rodriguez perde le staffe e se la prende con un paparazzo a Milano : Belen Rodriguez ha afferrato gli occhiali da vista di un paparazzo e li ha gettati per terra: questa è la notizia che sta impazzando sul web da quando il giornale di GOSSIP Diva e Donna ha reso pubbliche le immagini di questo momento. Stando alla ricostruzione che ha fatto la rivista, la showgirl si sarebbe scagliata contro il fotografo presente ad un evento dove lei era ospite, per l'eccessiva vicinanza; continua, dunque, la guerra ...

Stefano De Martino / "Nessun riavvicinamento a Belen Rodriguez. Sono single e felice così" : Stefano De Martino, intervista a Diva e Donna, allontana ritorno di Belen Rodriguez: l'amore incondizionato per Santiago e la condizione di uomo single. I progetti per la prossima stagione.(Pubblicato il Wed, 20 Jun 2018 18:50:00 GMT)

Stefano De Martino su Belen Rodriguez : ‘I ritorni di fiamma non servono a niente’ : “Noi ci conosciamo troppo bene per ritornare insieme. Per me i ritorni di fiamma non servono a niente, abbiamo trovato un equilibrio da separati, siamo comunque una famiglia bellissima, riusciamo ad andare d’accordo spesso. E’ vero, a volte discutiamo, ma poi facciamo pace come tutte le coppie; quindi, perché turbare tutto questo sistema che abbiamo costruito?”. Stefano De Martino dalle pagine di Diva e donna allontana ...