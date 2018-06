Belen e De Martino insieme alle nozze di due amici E lui canta con le sue scarpe

STEFANO DE MARTINO / Riavvicinamento a Belen Rodriguez? La showgirl si dice confusa... : STEFANO De MARTINO, intervista a Diva e Donna, allontana ritorno di Belen Rodriguez: l'amore incondizionato per Santiago e la condizione di uomo single. I progetti per la prossima stagione.(Pubblicato il Thu, 21 Jun 2018 19:00:00 GMT)

Belen Rodriguez - Andrea Iannone - Stefano De Martino : lei confusa e l'ex marito ancora innamorato? : La relazione tra Belen Rodriguez e Andrea Iannone sembra essere arrivato ad un punto di non ritorno, ultimamente le vicissitudini della coppia hanno fatto pensare alla fine della storia. Il settimanale Oggi ha volute riassumerle, e secondo alcune indiscrezioni di quest'ultimo, l'argentina starebbe passando un periodo di confusione totale, tanto da prendersi un periodo di riflessione.La showgirl così confermerebbe la crisi con il campione ...

Belen e De Martino ritorno di fiamma? La verità del ballerino : ritorno di fiamma fra Belen Rodriguez e Stefano De Martino? A raccontare la verità sul rapporto con l’ex moglie è proprio il ballerino. Dopo l’esperienza dell’Isola dei Famosi e la fine della relazione con Gilda Ambrosio, il pupillo di Maria De Filippi ha deciso di trasferirsi in un appartamento a pochi passi da quello di Belen, per trascorrere più tempo con il piccolo Santiago. Le incomprensioni ormai sembrano passate e i due ...

Stefano De Martino è ancora innamorato di Belen? Lo scoop di Oggi : Stefano De Martino è ancora innamorato di Belen Rodriguez? Le ultime indiscrezioni lo confermano Su un possibile ritorno di fiamma tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez si è detto e scritto tanto. A tirare in ballo l’ex inviato dell’Isola dei Famosi, però, questa volta è il settimanale Oggi. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, sembrerebbe […] L'articolo Stefano De Martino è ancora innamorato di Belen? Lo scoop di Oggi ...

Stefano De Martino non torna con Belen e ribadisce : “Sono single” : Belen Rodriguez: la dichiarazione di Stefano De Martino Stefano De Martino è tornato a parlare della sua ex moglie Belen Rodriguez. Difatti il giovane ex inviato della tredicesima edizione de L’Isola dei Famosi ha rilasciato un’interessante intervista a Diva e Donna, e in questa occasione è tornato a parlare della sua ex moglie, asserendo senza tanti giri di parole: “Noi ci conosciamo troppo bene per ritornare insieme. Per me ...

Stefano De Martino su Belen Rodriguez : ‘I ritorni di fiamma non servono a niente’ : “Noi ci conosciamo troppo bene per ritornare insieme. Per me i ritorni di fiamma non servono a niente, abbiamo trovato un equilibrio da separati, siamo comunque una famiglia bellissima, riusciamo ad andare d’accordo spesso. E’ vero, a volte discutiamo, ma poi facciamo pace come tutte le coppie; quindi, perché turbare tutto questo sistema che abbiamo costruito?”. Stefano De Martino dalle pagine di Diva e donna allontana ...

Belen è in crisi con Iannone. Ma con De Martino non c'è più nulla da fare : Ormai è ufficiale che Belen Rodriguez e Andrea Iannone sono in crisi, i due si sono presi una pausa di riflessione magari per riuscire a sistemare la loro situazione sentimentale. Dopo questa notizia, ...

Ma quale ritorno di fiamma?! Stefano De Martino dice no a Belen : “ecco perchè non possiamo più stare insieme” : Il ballerino Stefano De Martino esclude tassativamente il ritorno di fiamma con l’ex moglie Belen Rodriguez, le sue motivazioni a riguardo Stefano De Martino, dopo l’esperienza come inviato a L’Isola dei Famosi, è tornato in Italia. Il trasloco da Roma a Milano, è servito al napoletano per stare più vicino al figlio Santiago, ma non a Belen Rodriguez, con cui il ballerino esclude un possibile ritorno di fiamma. Stefano ha ...

Belen RODRIGUEZ FURIOSA CON UN PAPARAZZO/ Intanto Stefano De Martino smentisce il riavvicinamento... : BELEN RODRIGUEZ perde le staffe con un PAPARAZZO: colpa della sua domanda o della sua vita privata che non sta andando come previsto? Ecco cosa è successo(Pubblicato il Wed, 20 Jun 2018 14:42:00 GMT)

Belen e Stefano di nuovo insieme? De Martino svela tutto sul gossip più bollente dell’estate : Già da tempo si parlava di una crisi tra Belen Rodriguez e il fidanzato Andrea Iannone. Poi è stata la stessa showgirl a confermare quelle voci dichiarando al settimanel Chi: “Questo è un momento particolare della mia vita. Ho voglia di lavorare, di mettermi in gioco e dedicare il poco tempo prezioso che ho a mio figlio Santiago. Le pause, ne sono convinta, fanno bene a tutte le coppie, servono”. Belen ha anche aggiunto: “Con Andrea Iannone ci ...