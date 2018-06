Beach volley | World Tour 2018 Ostrava Lupo Nicolai concedono il bis e sono già agli

Beach volley - Campionato Italiano Assoluto Bibione. Solo Benazzi può concedere il bis. Qualificazioni affollatissime : c’è anche Greta Cicolari : Partirà domani sulla spiaggia di Bibione la seconda tappa del Campionato Italiano Assoluto di Beach Volley. Dalla mattina di venerdì 22 infatti, si svolgeranno le gare che determineranno chi raggiungerà le teste di serie nel main draw. Nel maschile, da segnalare la mancanza di Rossi/Caminati, i vincitori della prima tappa in questo periodo impegnati nei Giochi del Mediterraneo 2018. Al primo posto tra le teste di serie troviamo quindi ...

Beach volley - World Tour 2018 Ostrava. La rimonta di Lupo/Nicolai vale già il passaggio alla seconda fase : Paolo Nicolai e Daniele Lupo si tolgono un po’ di ruggine di dosso e volano già alla seconda fase del torneo 4 Stelle di Ostrava che segna il loro ritorno alle gare dopo 104 giorni di stop a causa dell’infortunio alla caviglia di Lupo. La coppia azzurra fatica, pagando la lunga lontananza dalle competizioni, ma vince 2-1 in rimonta contro gli austriaci Ermacora/Pristauz e affronterà alle 18 i messicani Virgen/Ontiveros nella finale ...

Beach volley - World Tour Singapore. Barboni/Costantini superano le qualificazioni! Out Gradini/Puccinelli e Perry/Nucete : Saranno due le coppie italiane in tabellone principale nel torneo 2 Stelle di Singapore. A Zuccarelli/Traballi, già inserite nel main draw, si aggiungono anche Arianna Barboni e Silvia Costantini che sono riuscite a superare lo scoglio delle qualificazioni con un doppio successo convincente. Niente da fare per Gradini/Puccinelli, sconfitte nella gara decisiva e per Perry/Nucete che hanno perso il terzo derby consecutivo al primo turno delle ...

Beach volley - World Tour 2018 Manavgat. Galli/Basti subito fuori : niente azzurri in main draw nel torneo turco : Escono subito di scena gli unici due azzurri al via nel torneo 1 Stella di Manavgat in Turchia. La coppia italiana formata da Antonio Basti e Matteo Galli si è fermata al primo turno delle qualificazioni, sconfitta piuttosto nettamente in due set dalla coppia belga composta dai fratelli belgi Lander e Louis Vandecaveye che hanno fatto ieri il loro esordio nel World Tour, dopo una apparizione a livello giovanile e una in un torneo Cev nel 2014. I ...

Beach volley - World Tour 2018 Ostrava. Nicolai/Lupo - il ritorno : oggi debutto alla portata sulla sabbia ceca : Sono passati 104 giorni dall’ultima ufficiale di Paolo Nicolai e Daniele Lupo e oggi l’attesa è finita per rivedere in campo i vince campioni olimpici di Rio. La coppia numero uno del movimento italiano, fermata da un infortunio alla caviglia occorso a Daniele Lupo dopo la prestazione non all’altezza delle attese a Doha, torna in campo sulla sabbia di Ostrava in un 4 Stelle che fa da antipasto a tutti i grandi appuntamenti ...

Beach volley : Beach volley : Bibione ospita la seconda tappa del Campionato Italiano : L'evento sarà inoltre seguito dal media partner ufficiale, La Gazzetta dello Sport, attraverso l'inserto 'V come Volley'. Il Campionato Italiano Assoluto è sostenuto dal Technical Sponsor EA7 Emporio ...

Beach volley : il Campionato Italiano Assoluto a Bibione : A Bibione la seconda tappa del Campionato Italiano Assoluto Seconda tappa in vista per il Campionato Italiano Assoluto di Beach Volley 2018: dopo il successo dell’esordio a Lecce, la “carovana” del circuito maschile e femminile organizzato dalla Federazione Italiana Pallavolo si prepara a sbarcare a Bibione. Sarà dunque una delle spiagge più frequentate d’Italia e più amate dagli appassionati a ospitare, da venerdì a 22 a domenica 24 giugno, la ...

Beach volley – Il campionato italiano assoluto torna a Milano : Beach Volley: il campionato italiano assoluto farà il suo grande ritorno nella città di Milano. La location della terza tappa stagionale sarà la suggestiva Piazza Castello, con appuntamento dal 6 all’8 luglio Il campionato italiano assoluto di Beach Volley, evento più importante dell’estate pallavolistica, è pronto a fare il suo grande ritorno nella città di Milano. La terza tappa stagionale, si terrà infatti presso la suggestiva Piazza Castello ...

Beach volley World Tour 2018 - Singapore. Ancora derby azzurro al femminile nelle qualificazioni del terzo torneo asiatico : terzo torneo asiatico al femminile e terzo derby azzurro consecutivo nel primo turno delle qualificazioni del torneo 2 Stelle di Singapore che scatta nella notte italiana. Di fronte, come a Tangshan, Barboni/Costantini (vittoriose nella prima sfida diretta) e Perry/Nucete (due volte sconfitte dalle giovani azzurre in qualificazione finora) che alle 4.40 scenderanno in campo per conquistare un posto nel secondo turno dove sono attese ...

Beach volley - World Tour 2018 Manavgat. Gli azzurri Galli/Basti a caccia di una difficile qualificazione : Matteo Galli non si arrende e riprova a centrare l’ingresso nel main draw del torneo 1 Stella di Manavgat in coppia con Antonio Basti. I due italiani ci avevano già provato a Langkawi in Malesia uscendo al primo turno. Tra poco il secondo tentativo assieme contro una coppia formata dai fratelli belgi Lander e Louis Vandecaveye che fanno oggi il loro esordio nel World Tour, dopo una apparizione a livello giovanile e una in un torneo Cev nel ...

Beach volley - World Tour 2018 Ostrava. Qualificazioni : Menegatti/Giombini fuori al primo turno. Gabriele/Carambula ci provano nel pomeriggio : Marta Menegatti e Laura Giombini chiudono immediatamente la loro avventura in Repubblica Ceca perdendo 2-1 la sfida del primo turno di Qualificazioni contro la coppia numero 2 del movimento thailandese (non certo uno dei primi al mondo). Un risultato che riporta l’unica coppia che rappresenterà l’Italia ai Campionati Europei indietro di qualche mese e che è il preludio del cambiamento di rotta che avverrà tra poco meno di un mese ...

Beach volley - Giochi del Mediterraneo 2018 : le speranze di medaglia dell’Italia. Rossi-Caminati e Zuccarelli-Traballi da medaglia : Prenderà il via giovedì 28 giugno la competizione di Beach Volley in occasione dei Giochi del Mediterraneo 2018, che si svolgeranno a partire dal 22 giugno a Tarragona. L’Italia si presenta con una squadra giovane, non senza ambizioni: tre coppie, una maschile, Rossi/Caminati e due femminili, Zuccarelli/Traballi e Gradini/Puccinelli. In particolare nella categoria maschile, l’Italia può puntare ad una medaglia con Enrico Rossi e ...

Beach volley - Giochi del Mediterraneo 2018 : il calendario completo. Programma - orari e tv : Dal 28 al 30 Giugno si svolgerà il torneo di Beach Volley dei Giochi del Mediterraneo 2018 di Tarragona. L’Italia prenderà parte alla competizione con 2 coppie femminili, composte da Agata Zuccarelli e Gaia Traballi e dalle giovanissime Claudia Puccinelli e Alice Gradini, e con una coppia maschile, formata da Enrico Rossi e Marco Caminati. Sarà la spiaggia di L’Arrabassada ad ospitare le gare, che cominceranno il 28 giugno alle 9.00 ...