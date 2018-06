Basket | UFFICIALE | Amedeo Della Valle nuovo giocatore dell’Olimpia Milano

oasport

: #Basket: Amedeo Della Valle si trasferisce all'Olimpia Milano con contratto pluriennale. - OA_Sport : #Basket: Amedeo Della Valle si trasferisce all'Olimpia Milano con contratto pluriennale. - peterkama : Ufficiale: Amedeo Della Valle firma con l'Olimpia Milano! ???? - DiesisGroup : L'azienda @GruppoEvolvere è sponsor ufficiale della Nazionale Italiana Basket Master Over 55 e Over 60 al 10th FIMB… -

(Di venerdì 22 giugno 2018) Era già nell’aria da molto tempo, ma soltanto quest’oggi è arrivata l’ufficialità:è undell’Olimpia, che dal prossimo anno sarà marchiata AX Armani Exchange, oltre che in Eurolega, anche in Serie A. Tral’accordo è di tipo pluriennale. Figlio d’arte (il padre Carlo è stato per diversi anni a Torino con esperienze a Livorno, Vigevano, Roma e Pistoia),ha cominciato la carriera dalle giovanili di Casale Monferrato. Al termine di quel periodo, ha preso la strada dell’America, e in particolare dell’università di Ohio State: nel primo anno i suoi vanno a un passo dalle Final Four, nel secondo si fermano all’inizioMarch Madness (il mese in cui il torneo entra nel vivo e diventa a eliminazione diretta). In mezzo a queste due annate, trova il tempo di ...