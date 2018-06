Basket | Meo Sacchetti | “Chi non dà disponibilità all’azzurro | stia a casa” Esclusioni

oasport

: SACCHETTI SHOCK! 'Dalle convocazioni capirete chi non ha dato totale disponibilità alla maglia azzurra...' #basket - OA_Sport : SACCHETTI SHOCK! 'Dalle convocazioni capirete chi non ha dato totale disponibilità alla maglia azzurra...' #basket - adducesocial : RT @Matera2019: 'Voglio fare una foto con voi perché un giorno giocerete in NBA e io potrò dire di avervi conosciuto!' Così Meo Sacchetti,… - Karl_sg : RT @VanoliCremona: La Vanoli Basket Cremona è lieta di comunicare che @giamp_pippo indosserà anche per la prossima stagione la divisa bianc… -

(Di venerdì 22 giugno 2018) Con quattro vittorie in altrettanti incontri disputati, la Nazionale italiana disi trova in piena corsa per qualificarsi ai Mondiali del 2019 (l’ultima partecipazione risale al 2006, quando gli azzurri beneficiarono di una wild-card). Qualora la selezione tricolore riuscisse a staccare l’agognato pass, non è affatto detto che il gruppo attuale venga stravolto per far posto alle stelle provenienti da NBA (Danilo Gallinari e Marco Belinelli) ed Eurolega (Nicolò Melli e Luigi Datome). E’ il ct Meo, attraverso un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, a lasciar presagireeccellenti. Pare, infatti, che il 64enne pugliese sia rimasto molto contrariato per non aver ricevuto totaleda parte di alcuni giocatori: “Farò di testa mia, come sempre. Per me oggi questa Nazionale è la migliore di tutte. Poi penseremo al ...