Banche italiane e NPL | Tria | Italia ha fatto moltissimo | target quantitativi potrebbero

Le - tante - sfide delle Banche italiane nel 2018 : I timori degli investitori erano per un possibile inserimento nel ministero dell'economia dei membri della Lega fortemente oppositori della moneta unica , Claudio Borghi, Armando Siri e Alberto ...

S&P : 'per ora rating Banche italiane non a rischio - ma serve ripresa economia sostenibile' : Per ora i rating delle banche italiane non sono a rischio, anche se il settore ha bisogno di stabilità economica. E' quanto ha scritto l'agenzia S&P in una nota.

Il calo dello Spread manda in orbita le Banche italiane : Il Ministro dell'Economia ha detto che l'euro non è in discussione, così come l'obiettivo di riduzione del rapporto debito/PIL. In un secondo momento il vice Premier e Ministro dello Sviluppo ...

Blockchain - rivoluzione in 14 Banche italiane : partono i test : Ha preso il via la sperimentazione della tecnologia Blockchain in 14 banche italiane. A riferirlo è l’Associazione bancaria italiana (Abi), che coordina il progetto attraverso il suo laboratorio tecnologico, Abi Lab. Come comunicato dalla stessa associazione, un primo gruppo di istituti di credito italiani, tra cui Banca Mediolanum, Banca Monte dei Paschi di Siena e Bnl, ha già iniziato a sperimentare questa tecnologia che permette la creazione ...

Moody's mette sotto osservazione 12 Banche italiane : Moody's mette sotto osservazione per un possibile "downgrade" 12 banche italiane, in vista di un eventuale abbassamento del rating sul nostro debito. Tra questi anche Intesa, Unicredit e Mediobanca. ...

Banche - Moody's mette sotto indagine 12 Banche italiane : cosa vuole fare : A Piazza Affari oggi i titoli bancari hanno vissuto la prima seduta di tregua dopo giornate di pesanti perdite. Ma a fine giornata, con la Borsa già chiusa, l'agenzia di rating americana Moody's ha ...

Moody's : 12 Banche italiane sotto osservazione per possibile downgrade : Moody's ha messo sotto osservazione 12 banche italiane per un possibile downgrade del rating. L'agenzia di rating lo scorso 25 maggio aveva annunciato di aver messo sotto osservazione il giudizio ...

Scure di Moody's anche sulle Banche italiane : a rischio downgrade : Teleborsa, - Una dozzina di banche italiane sotto lente per downgrade. Moody's mette sotto osservazione per un possibile "downgrade" 12 banche italiane a seguito della possibile revisione del rating ...

Spread BTP-Bund a 2 anni - strategist : balzo tassi frenerà in modo grave economia e Banche italiane : Attenzione anche al trend dei tassi dei bond a due anni che, alla vigilia, hanno riportato il balzo più forte dall'ottobre del 2014, ovvero in quasi quattro anni.

Cancellazione del debito pubblico A rischio Banche e famiglie italiane Ecco chi 'paga' il conto dell'haircut : La bozza di accordo di governo tra Lega e M5S che prevedeva tra le altre la richiesta alla Banca centrale europea (Bce) di cancellare 250 miliardi di euro di titoli di stato italiani in suo possesso, tecnicamente un “haircut” Segui su affaritaliani.it