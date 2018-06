Balalaika sospeso L' ennesimo flop travolge il programma tra trash e gossip spicciolo

ilsussidiario

: RT @GCugini: Disastro Balalaika, il programma viene 'sospeso'. E scoppia il caso Maxi Lopez - GCugini : RT @GCugini: Disastro Balalaika, il programma viene 'sospeso'. E scoppia il caso Maxi Lopez - StefaniaC11 : Ah quindi hanno sospeso #Balalaika? Chi l'avrebbe mai detto, sembrava così professionale. - Marcogrosseshoe : #Balalaika sospeso! Sono deluso dalle domande del direttore Alberto Brandi. Neanche Barbara D'Urso avrebbe fatto pe… -

(Di venerdì 22 giugno 2018)non va in onda fino a sabato prossimo e non certo per ildi ascolti ma perché non ci sono partite su Canale 5 fino a quel giorno. Unda dimenticare?(Pubblicato il Fri, 22 Jun 2018 12:35:00 GMT)