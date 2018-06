Bagnai e Borghi nuovi presidenti delle Commissioni Finanze e Bilancio | allarme sui mercati

Bagnai e Borghi presidenti delle Commissioni Finanze e Bilancio - allarme sui mercati : Dopo che nei giorni scorsi Giovanni Tria, ministro dell'Economia, aveva tranquillizzato i mercati, giovedì 21 giugno sono state decise e comunicate le nomine per la presidenza della Commissione Finanze del Senato e della Commissione Bilancio della Camera: i prescelti sono Alberto Bagnai, economista esponente della Lega e fautore dell'uscita dall'euro come soluzione ai problemi di Bilancio italiani, e l'euroscettico Claudio Borghi, anch'egli ...

Claudio Borghi : "Lo spread non sale per colpa mia e di Bagnai" : "Io sono e resto convinto che per l'Italia il recupero della sovranità monetaria sarebbe positivo perla soluzione di tanti problemi": lo ha detto Claudio Borghi, appena eletto presidente della commissione Bilancio della Camera, in un'intervista al Corriere della Sera.Mi rendo conto che si tratta di un processo difficile e che bisogna avere una maggioranza in Parlamento che oggi non c'è", ha aggiunto l'esponente leghista ...

Lo spread sale di nuovo - per i mercati è colpa di Bagnai e Borghi. Gli economisti della Lega : "Non sanno fare il loro lavoro" : Dietro la nuova impennata dello spread, di nuovo sopra i 230 punti a metà mattina, c'è la nomina dei leghisti ed euroscettici Claudio Borghi e Alberto Bagnai alla presidenza delle commissioni Bilancio della Camera e Finanze del Senato. A sostenerlo sono diversi trader. "Se l'intervista di Tria ha rassicurato i mercati, è normale che adesso (queste nomine) creino preoccupazione", dice Alessandro Balsotti, portfolio manager di ...

Commissioni parlamentari - Bagnai e Borghi diventano presidenti. Sarti guida la Giustizia. Catalfo alla guida del Lavoro : Le Commissioni economiche divise quota parte ai due partiti di maggioranza e per la Lega ci sono entrambi gli “eurocritici” Alberto Bagnai e Claudio Borghi Aquilini, ma per i Cinquestelle due pesi da novanta del M5s come Carla Ruocco e Daniele Pesco. Quelle della Giustizia distribuite una ai Cinquestelle e l’altra al Carroccio e così quelle per gli Affari istituzionali. Al primo sguardo dall’elezione dei presidenti delle ...

