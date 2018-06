leggioggi

: Avvocato d'ufficio: CNF modifiche ai criteri di nomina - - LeggiOggi_it : Avvocato d'ufficio: CNF modifiche ai criteri di nomina - - villafi : Sogno una rivoluzione in cui per una settimana il team di avvocati degli evasori prenda in carico la difesa dei pov… - Sonninese : @ApumMike @MilaSpicola Che onore, l'avvocato d'ufficio di #Salvinimmerda tutto per me!! -

(Di venerdì 22 giugno 2018) La circolare 4-C-2018 del 28 maggio emessa dal Consiglio Nazionale Forense, ha apportato rilevantiaididell’d’ufficio già adottati con delibera il 22 aprile 2016. Innanzitutto chi è l’d’ufficio? L’ art. 97 c.p.p. dispone che : “L’imputato che non hato un difensore di fiducia o ne è rimasto privo è assistito da un difensore d’ufficio”. Pertanto, la difesa d’ ufficio è riservata a chi sia stato citato in giudizio in un processo penale e non abbia ancora provveduto are un proprio legale di fiducia per farsi difendere. L’d’ufficio è un professionistato dal giudice o dal pubblico ministero scelto in un elenco di avvocati predisposto dal Consiglio dell’ Ordine Forense. Il Consiglio Nazionale Forense fissa, con cadenza annuale, igenerali per ladei ...