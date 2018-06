Attenzione | è cancerogeno | non utilizzatelo Scatta il ritiro dal mercato

caffeinamagazine

(Di venerdì 22 giugno 2018) Un gioco tra i più amati dai bambini, che amano divertirsi toccandolo e lanciandolo a destra e a manca. E che però ha fattore un allarme che si è rapidamente diffuso in rete, preoccupando migliaia di famiglie preoccupate ora per quello che potrebbe succedere. Un’allerta che è nata dopo un comunicato ufficiale apparso sul sito del ministero della Salute con il quale viene disposto ildal commercio del cosiddetto “Slime”, ovvero una gelatina maleodorante venduta come accessorio per i più piccoli. Il comunicato è stato diramato in data 13 giugno e, stando a quanto si legge, il provvedimento sarebbe legato alla tossicità del giocattolo, nello specifico del prodotto denominato “Barrel-o-slime every noise putty” di marca Every S.r.l. nella quale è stata riscontrata presenza di Boro e Cromo VI superiore ai limiti previsti dalla UNI EN 71-3 ...