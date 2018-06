Attenzione Ai Limiti Dell’Offerta Ho Mobile!

yourlifeupdated

: RT @andreavolp: @giolongoo Però attenzione hanno anche limiti di velocità come puoi leggere qui nelle condizioni generali: - giolongoo : RT @andreavolp: @giolongoo Però attenzione hanno anche limiti di velocità come puoi leggere qui nelle condizioni generali: - andreavolp : @giolongoo Però attenzione hanno anche limiti di velocità come puoi leggere qui nelle condizioni generali: - FilippoMigheli3 : ATTENZIONE a dire che l'#Argentina è uno squadrone. #Messi è solo in mezzo al deserto. Sull'attacco siamo tutti d'a… -

(Di venerdì 22 giugno 2018) Ho. Mobile lancia la sua offerta in Italia per sfidare Iliad.però ai“nascosti”: internet in 4G limitato e solo 1250 minuti al mese Primiper le offerte e tariffe Ho. Mobile in Italia Come abbiamo visto nel nostro precedente articolo, da qualche ora è diventato ufficialmente operativo in Italia il nuovo operatore telefonico …