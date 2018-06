Attenzione Ai Limiti Dell’Offerta Ho. Mobile! : Ho. Mobile lancia la sua offerta in Italia per sfidare Iliad. Attenzione però ai Limiti “nascosti”: internet in 4G limitato e solo 1250 minuti al mese Primi Limiti per le offerte e tariffe Ho. Mobile in Italia Come abbiamo visto nel nostro precedente articolo, da qualche ora è diventato ufficialmente operativo in Italia il nuovo operatore telefonico […]