Attacchi a Salvini : il governo tace E' uno dei ministri più importanti Difesa dell'ovvio del presidente Fico : Ma è normale che il Ministro dell'Interno e vicepremier democraticamente eletto venga quotidianamente insultato in pubblico da un cittadino, peraltro aiutato dallo stesso Stato che lo protegge da 12 anni per le minacce mafiose?

Matteo Salvini - terrorismo islamico : 'Dopo la sconfitta militare dell'Isis cresce il rischio di Attacchi' : Poche parole sul terrorismo islamico, pronunciate da Matteo Salvini in un'intervento alla cerimonia di chiusura dell'anno accademico della Scuola di perfezionamento delle parole di polizia. Parole che ...

Migranti - primo sbarco dell'era Salvini/ "Attacchi da Sud - Nato ci difenda" - poi accusa Malta e le "Ong taxi" : Migranti, primo sbarco dell'era Salvini: il neo ministro dell'Interno attacca Malta, chiede alla Nato di intervenire e contesta il lavoro delle Ong "taxi".(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 19:28:00 GMT)

Roberto Fico fa l’anti-Salvini : “Gli Attacchi alle Ong? Stato le supporti. La sofferenza di migranti e deboli è la mia sofferenza” : Gli attacchi di Salvini alle Ong? A distanziarsi dalle parole del neo ministro dell’Interno e segretario della Lega, è il presidente della Camera Roberto Fico, pur sottolineando il suo ruolo terzo e istituzionale. “Sono la terza carica dello Stato, non entro in queste cose. Ma chi fa solidarietà deve avere il supporto dello Stato. E la sofferenza di migranti e ultimi è la mia sofferenza”, ha affermato, parlando al termine di un ...

Salvini : Attacchi da Sud - Nato ci difenda : 16.00 "La Nato ci difenda.Ho chiesto a Conte di chiedere questo al G7",dice Salvini, ricordando "gli allarmi infiltrazione di terrorismo negli ingressi.L'Italia è attaccata da Sud non da Est". E a chi gli chiede se cambierà il regolamento sulle Ong nel Mediterraneo replica:"Non è con quel regolamento che si può intervenire in modo efficace. Stiamo lavorando sul fronte di queste Ong,alcune delle quali fanno volontariato,altre affari.C'è un ...

L'esordio di Salvini - tra gli Attacchi a Soros e quelli alla Tunisia : Polemica diplomatica del nuovo governo italiano con la Tunisia, accusata di "mandare criminali" con i barconi dei migranti Londra, 5 giu - (Agenzia Nova) - Nel suo primo giorno di mandato pieno, ieri lunedì 4 giugno, la nuova coalizione al governo dell'Italia si è subito trovata invischiata in una

Migranti - la rabbia della Tunisia dopo gli Attacchi di Salvini : «Profondo stupore» : Il ministero degli esteri «Profondo stupore». Il neoministro dell’interno aveva detto a proposito del paese africano che «spesso esporta galeotti»

Arci Reggio Calabria sugli Attacchi di Salvini al sindaco di Riace : 'Nessun uomo è uno zero' : Il Comune di Riace ha inaugurato un modello di accoglienza esemplare, conosciuto ed apprezzato in tutto il mondo, e dal quale tante realtà sociali ed istituzioni hanno tratto ispirazione. Si tratta ...

Reggio Calabria : la Cgil difende il Modello Riace dagli Attacchi di Salvini : "Per quanto riguarda le politiche di integrazione e inclusione sociale portate avanti a Riace, che efficacemente hanno rivitalizzato l'economia di quel territorio, la Cgil ha ripetutamente speso ...

"Attacchi sconsiderati al Colle : Salvini si vergogni" : "In queste ore assistiamo da parte di Lega, Cinque Stelle e Fratelli d'Italia ad attacchi gravi e sconsiderati verso le prerogative della Presidenza della Repubblica. La pressione senza precedenti che vogliono alimentare è inaccettabile". Lo scrive su Facebook Maurizio Martina, segretario reggente del Pd."Salvini si vergogni - ha poi proseguito il segretario del Pd - continua a giocare la sua propaganda sulla pelle degli italiani. Attacca ...

M5s-Lega - Di Maio 'Contro di noi Attacchi di eurocrati. Ma chiuderemo il contratto'. Salvini frena 'Governo forte o voto' : Uno dei più loquaci, al tavolo della trattativa, è il deputato Claudio Borghi , responsabile economico della Lega: 'Al momento, secondo me, la nostra economia ha bisogno di più denaro nelle tasche ...

Di Maio - Attacchi e veleni su Salvini : «La Lega nega il voto per guai finanziari». La risposta : «Saranno querele» : Questo governo è un parto per Matteo Salvini. Per Di Maio neppure quello, anzi. «Si torni subito al voto». Il leader del Carroccio parla da Genova: «Qua vince chi è più resistente, serve la Margherita ...

