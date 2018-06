Atletica | Tortu nella storia | 100 metri in 9”99 Superato il record di Mennea del ’79

Atletica - chi è Filippo Tortu? Il fenomeno che fa sognare l’Italia e batte Mennea : il 9.99 dei record - tra sogni e speranze : Il nuovo mito dello sport italiano, l’icona dell’ Atletica leggera contemporanea, un 20enne già capace di diventare leggenda, un fulmine che ci ha destati da un lungo torpore e che ci ha proiettato verso terre inesplorate. Il primo italiano capace di scendere sotto i 10” sui 100 metri, il primo azzurro in grado di cancellare lo storico 10.01 di Pietro Mennea , il ragazzo che in una notte è riuscito a scavalcare una leggenda ...

Gioia Tortu - per mio padre e Atletica : ANSA, - ROMA, 22 GIU - "E' una Gioia incredibile, anche se avrò bisogno di qualche ora per metabolizzare questo risultato: ho lavorato molto e con costanza per arrivare qui e sono felice per me, per l'...