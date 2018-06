Atletica | Tortu frantuma record Mennea Nuovo primato italiano | 9' ' 99 sui 100 metri a

Atletica - Filippo Tortu : terzo bianco sotto i 10”! Dopo Lemaitre e Guliyev - l’impresa epocale dell’italiano : Filippo Tortu ha firmato una vera e propria impresa che segna la storia dell’ Atletica leggera, ha confezionato un numero leggendario che rimarrà per sempre negli annali. A 39 anni di distanza dal 10.01 di Pietro Mennea, finalmente un italiano riesce ad abbattere il muro dei 10 secondi sui 100 metri. Il 20enne è stato semplicemente sublime a Madrid, il 22 giugno 2018 sarà una data per sempre impressa su tutti i libri della Regina degli ...

