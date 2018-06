Atletica | Tortu batte Mennea | primo italiano sotto i 10 sui 100

Atletica - nuovo record italiano di Filippo Tortu : battuto il precedente di Pietro Mennea : Dieci secondi, anzi un centesimo in meno, di corsa tutti d’un fiato, gli occhi socchiusi sul traguardo e spalancati sul cronometro, per convincersi di aver riscritto la storia dello sport italiano e non solo. In un certo senso di tutto il Paese, perché Pietro Mennea è stato davvero qualcosa in più che un semplice atleta, un eroe italiano, entrato nella memoria collettiva di generazioni e generazioni. Oggi Filippo Tortu, un ragazzino di 20 anni ...

Atletica - Tortu nella storia : 9"99 nei 100m. È record italiano : Il 20enne abbatte il record di Mennea al Meeting di Madrid. Mennea corse in 10"01 nel 1979 in Messico

Atletica - IL MURO E’ CADUTO! Filippo Tortu sfreccia sotto i 10 secondi! Impresa epocale - battuto il record di Mennea! : Ci sono giorni che segnano uno spartiacque nella storia, segnano un prima e un dopo. Momenti in cui i muri di frontiere apparentemente invalicabili vengono finalmente abbattuti. E’ il destino che muta, assumendo contorni diversi, intriganti e tutti da scoprire. Il nome di Filippo Tortu verrà ricordato per sempre nel mito dello sport italiano. Il primo atleta azzurro capace di abbattere la fatidica soglia dei 10 secondi netti nei 100 metri. ...

Il velocista sardo, 20 anni JUVE E UNIVERSITA' - Tifosissimo della Juve, studente di economia alla Luiss, una passione per i film di Christian De Sica e per la musica di ...

Atletica - Tortu sui 100 metri a Madrid cancella Mennea : 9"99 primo italiano sotto i 10" : Il giovane azzurro nel meeting in Spagna vola e abbatte il muro dei 10 secondi con 2.02 metri di vento al secondo a favore

Atletica - Filippo Tortu si scalda con un super 10.04! Alle 21.15 per infrangere la barriera dei 10 secondi : La serata che può riscrivere la storia dell’Atletica leggera italiana è incominciata con un 10.04 corso in batteria. Filippo Tortu sogna di diventare il terzo bianco a infrangere il muro dei 10 secondi sui 100 metri e vuole riscrivere i primati di Pietro Mennea. Per il momento stampa il terzo miglior tempo della sua giovane carriera, eguagliando la prestazione del Golden Gala di Roma e arrivando a un solo centesimo dal suo personale (10.03 ...

Atletica - tanti azzurri oggi in gara in giro per l’Europa : Trost e Tamberi di scena in Germania - Tortu a Madrid : Atletica azzurra impegnata oggi in giro per l’Europa, Trost e Tamberi gareggiano a Buhl mentre Tortu e Donato a Madrid azzurri in gara all’estero oggi, venerdì 22 giugno. Nel meeting di salto in alto a Buhl (Germania) esordio stagionale all’aperto per il campione europeo Gianmarco Tamberi (ore 18.45), mentre al femminile in azione il bronzo mondiale Alessia Trost (ore 17.00). Questa sera a Madrid attesi Filippo Tortu sui 100 metri ...

Atletica - Filippo Tortu : “In allenamento vado più forte di Roma e Savona. Oggi può cadere il muro dei 10”” : Sembra essere arrivato il grande giorno, quello che può riscrivere la storia dell’Atletica italiana. Oggi, infatti, Filippo Tortu sarà impegnato nei 100 metri nel meeting di Madrid e le sensazioni sembrano essere quelle giuste per poter puntare al record italiano della distanza regina: possono cadere il muro dei 10” e quel primato storico timbrato Pietro Mennea. La condizione dell’atleta 20enne: “Sto molto bene. ...

Atletica - Filippo Tortu si prepara al Meeting internazionale di Madrid : l’azzurro in gara sui 100 : In occasione del Meeting internazionale di Madrid, Filippo Tortu correrà per la trentesima volta i 100 metri Un minuto alle 20. Alle 19.59 di venerdì 22 giugno scatterà la trentesima volta di Filippo Tortu sui 100 metri. Sarà la batteria, la prima attesissima fiammata dello sprinter azzurro al Meeting internazionale di Madrid. 76 minuti più tardi, alle 21.15, la finalissima. Vent’anni appena compiuti, Super Pippo è già diventato il secondo ...

Atletica - Filippo Tortu all’assalto! A Madrid per abbattere il muro dei 10 secondi : riuscirà nell’impresa? : Filippo Tortu può riscrivere la storia dell’Atletica leggera italiana: l’appuntamento è per venerdì 22 giugno, alle ore 19.59 e 21.15. Prima le batterie e poi la finale dei 100 metri al Meeting Internazionale di Madrid: nella capitale spagnola, il brianzolo proverà a sfrecciare come mai nessun italiano nella storia. Il 20enne ha nel mirino la barriera dei 10 secondi, vuole infrangerla per entrare nella leggenda e nel mito, vuole ...

Atletica – Tortu a Madrid con i 100 metri nel mirino : Venerdì 22 giugno nella capitale spagnola torna in gara il ventenne sprinter azzurro,Filippo Tortu, secondo italiano di sempre con 10.03 a due centesimi dal record di Mennea Un minuto alle 20. Alle 19.59 di venerdì 22 giugno scatterà la trentesima volta di Filippo Tortu sui 100 metri. Sarà la batteria, la prima attesissima fiammata dello sprinter azzurro al Meeting internazionale di Madrid. 76 minuti più tardi, alle 21.15, la finalissima. ...

Atletica - Filippo Tortu per l’impresa : a Madrid per correre sotto i 10”. Papà Salvino : “Può riuscirci. Agli Europei per due medaglie” : Venerdì 22 giugno potrebbe diventare un giorno storico per l’Atletica leggera italiana. Filippo Tortu sarà impegnato a Madrid e cercherà di correre i 100 metri in meno di 10 secondi: diventerebbe il primo azzurro di sempre a riuscirci, battendo lo storico record di Pietro Mennea. Il brianzolo ha tutte le carte in regola per riuscirsi, a Savona e al Golden Gala di Roma ha rasentato il tempone, e ora è davvero pronto per l’impresa come ...

Atletica - Filippo Tortu : “A Madrid un’occasione importante. Per gli Europei dovrò decidere tra 100 e 200” : Qualche giorno di pausa per Filippo Tortu dopo il Golden Gala, per dedicarsi anche allo studio e alla patente: “Dopo la serata all’Olimpico, sembrava avere addosso uno zaino: non andava avanti. Ora si è liberato della zavorra ed è tornato consapevole di quello che può fare” dice papà Salvino a Tuttosport. Ora però si torna a far sul serio: tantissimi appuntamenti in calendario per andare verso gli Europei di Berlino. Venerdì 22 ...