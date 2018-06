Atletica | nuovo record italiano di Filippo Tortu | battuto il precedente di Pietro Mennea

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 22 giugno 2018) Dieci secondi, anzi un centesimo in meno, di corsa tutti d’un fiato, gli occhi socchiusi sul traguardo e spalancati sul cronometro, per convincersi di aver riscritto la storia dello sporte non solo. In un certo senso di tutto il Paese, perchéè stato davvero qualcosa in più che un semplice atleta, un eroe, entrato nella memoria collettiva di generazioni e generazioni. Oggi, un ragazzino di 20 anni con le stimmate del campione, sconosciuto ai più ma adesso noto a tutti, lo ha superato: hail suo miticodi 10’’01 sui 100 metri piani che resisteva dal lontano 1979. Il primato era nell’aria, è arrivato a Madrid ma era atteso da sempre: 9’’99, è cadutoe anche il muro dei 10 secondi, terzo bianco a riuscirci. Non vale la scusa del tempo che passa, e del fatto che isiano fisiologicamente destinati ad essere battuti ...