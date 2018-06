Atletica | Gianmarco Tamberi | “Sono al 90% | ma le sensazioni non sono quelle dei giorni

oasport

(Di venerdì 22 giugno 2018) Giornata dalle tante sfaccettature per l’italiana. Se a Madrid c’è davvero tantissima tensione per il possibile colpaccio di Filippo Tortu, che tenta addirittura di abbattere il muro dei 10” sui 100 metri, in Germania, a Buhl, torna in pedana nel salto in alto la stella italiana della disciplina,. Un lunghissimo periodo di stop e dellepositive da ritrovare per l’azzurro, campione europeo in carica. Ci prova su una pedana che tre anni fa gli portò nuove consapevolezze: “Non fu tanto il 2.28 che superai quel giorno, ma un tentativo fallito a 2.32. Sbagliai, ma c’era così tanta aria tra me e l’asticella che in un attimo capii quale poteva essere il mio potenziale. Di fatti tredopo superai 2.34 a Colonia e un mese più tardi arrivò il 2.37 del record italiano a Eberstadt. Se Buhl mi ha fatto nascere, questa volta ...